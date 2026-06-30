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Protesta

Autisti della società CVS in sciopero: "Oggi è stata evitata la tragedia, chiediamo più sicurezza"

La Rsa ha proclamato lo stato di agitazione per domani - Pinna (Uil Trasporti): "A rischio la consegna di 2mila pacchi"

Redazione web

Redazione web

30 Giugno 2026 22:46:37

Autisti della società CVS in sciopero: "Oggi è stata evitata la tragedia, chiediamo più sicurezza"

Massimiliano Pinna, Rsa Cvs srl di Asti

Lavoratori in sciopero per chiedere più sicurezza sui mezzi aziendali.

A convocarlo la Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) della società CVS srl, azienda incaricata della consegna dei pacchi per conto del corriere GLS della sede di Asti. L'episodio che ha provocato lo stato di agitazione immediato dei lavoratori è stato l'incidente stradale che si è verificato oggi (martedì).

"Ad essere coinvolto - spiegano Massimiliano Pinna (Rsa Uil Trasporti CVS – Sede di Asti) e Silvano Uppo (Uil Asti) - un autista della società CVS srl. Il mezzo aziendale, a causa di un improvviso guasto meccanico, è finito fuori strada. Solo grazie alla velocità ridotta mantenuta in quel preciso momento si è potuta evitare una tragedia: l'autista è rimasto fortunatamente incolume, ma l'evento riaccende i riflettori su una situazione non più tollerabile. Da settimane i lavoratori e le rappresentanze sindacali denunciano con forza la grave carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi di lavoro utilizzati quotidianamente per le consegne. Le ripetute segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti inoltrate alla dirigenza, però, non hanno finora ricevuto tempestivi interventi di riparazione, mettendo a costante rischio l'incolumità fisica degli autisti e degli altri utenti della strada".

Di conseguenza la Rsa ha proclamato lo stato di agitazione immediato, richiedendo un riscontro urgente alla società. "Per far valere il diritto costituzionale alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro - concludono i due sindacalisti - è stata indetta un'azione di protesta formale per la giornata di domani (mercoledì), ovvero l'assemblea dei lavoratori con sciopero. L'astensione dal lavoro metterà significativamente a rischio la consegna di circa 2mila pacchi sul territorio".

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