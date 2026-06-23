Amazon assume ad Alessandria, aperte nuove posizioni nel polo logistico piemontese

Amazon fa sapere di aver aperto nuove opportunità di lavoro nel centro di approvvigionamento di Alessandria. Sul portale Amazon.jobs sono disponibili numerose posizioni per la sede alessandrina, rivolte a profili con diversi livelli di esperienza e competenze: dai ruoli operativi e tecnici alle funzioni di manutenzione, ingegneria, gestione dei team e miglioramento continuo dei processi.

Le opportunità riguardano, tra gli altri, ruoli come RME Technician, Maintenance Engineer, Caposquadra di Manutenzione, RME Area Manager, ICQA Area Manager e Graduate Process Improvement Manager. Si tratta di professionalità diverse che contribuiscono al funzionamento quotidiano del sito, alla manutenzione e all’affidabilità degli impianti, alla sicurezza, al controllo qualità, alla gestione dell’inventario e dei processi.

Dalla multinazionale fanno sapere che, a un anno e mezzo dall’avvio delle attività, il centro di Alessandria ha raggiunto in anticipo l’obiettivo occupazionale annunciato entro i primi tre anni dall’apertura, con circa 700 assunzioni a tempo indeterminato. Le donne rappresentano il 32% della forza lavoro, una quota significativamente superiore alla media nazionale del settore trasporti e logistica, che secondo i più recenti dati Istat si attesta intorno al 21,8%.

«Alessandria è un sito giovane, ma già fortemente radicato nel territorio - ha dichiarato Matteo Conti, General Manager del centro Amazon di Alessandria - In questi mesi abbiamo visto crescere un team motivato, accomunato dalla voglia di contribuire a un progetto nuovo per Amazon in Italia. Il nostro obiettivo è continuare ad attrarre talenti dal territorio e offrire loro opportunità concrete di sviluppo».

Il centro di approvvigionamento di Alessandria rappresenta una struttura unica all’interno della rete logistica italiana di Amazon. Diversamente dai centri di distribuzione, il sito ha il compito di ottimizzare il flusso dei prodotti nella rete logistica europea, ricevendo gli articoli e indirizzandoli verso i centri di distribuzione in Italia e nel resto d’Europa. In questo modo, contribuisce a migliorare la disponibilità dei prodotti, ampliare la selezione e rendere il servizio ai clienti sempre più efficiente. Anche grazie all’impiego di tecnologie avanzate e alla presenza di competenze operative, tecniche e manageriali diversificate, il sito di Alessandria si conferma un tassello strategico della rete logistica europea di Amazon.

A partire dal 1° gennaio 2026, la retribuzione lorda mensile di ingresso per gli operatori di magazzino neoassunti nella rete logistica Amazon è pari a 1.914 euro, l’8% in più rispetto al minimo previsto dal CCNL Logistica e Trasporti e oltre il 20% in più rispetto al 2020. Amazon assume direttamente al 5° livello (il CCNL prevede un livello inferiore) e garantisce un primo aumento dopo 12 mesi e il passaggio al livello successivo dopo 24 mesi.