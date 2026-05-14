Recruiting Day Adecco e MarmoinoX, il 21 maggio un’occasione concreta per entrare nel mondo della saldatura

Il futuro del settore manifatturiero evolve rapidamente e il prossimo 21 maggio avrete l'occasione concreta di trasformare la vostra attitudine tecnica in una carriera di successo. In collaborazione con Adecco Asti, l’azienda MarmoinoX apre le porte della sua sede di Canelli per un esclusivo Recruiting Day, un evento interamente dedicato a chi desidera entrare a far parte della nuova Welding Academy in partenza a giugno.

Dal Welding Lab al mondo del lavoro: la tua scintilla parte da qui

Questa giornata rappresenta un canale di accesso diretto e trasparente al mondo del lavoro, dove potrete immergervi nei progetti innovativi dell'azienda e scoprire il Welding Lab, il laboratorio d'eccellenza in cui vengono formati i saldatori del futuro attraverso un percorso pratico e progressivo. Durante l’evento avrete la possibilità di confrontarvi con i referenti Adecco per ricevere orientamento sul vostro profilo, sostenere colloqui conoscitivi e approfondire tutti i dettagli sul programma e gli sbocchi professionali dell'Academy.

Oltre la teoria: entra in officina e dai forma al tuo potenziale tecnico

L'iniziativa è rivolta a persone motivate a sviluppare competenze specialistiche nella lavorazione dei metalli, con l’obiettivo di creare un bacino di candidati qualificati pronti per un inserimento reale e coerente con le esigenze del territorio astigiano. Se desiderate costruire il prossimo passo del vostro percorso professionale in un contesto che investe seriamente nella crescita delle persone, non perdete questa opportunità.

Il tuo prossimo passo professionale inizia con un incontro: ci vediamo il 21 maggio

Per partecipare al Recruiting Day o candidarvi alla Welding Academy di giugno, potete inviare il vostro curriculum all'indirizzo email asti.catena@adecco.it indicando nell'oggetto “Recruiting Day MarmoInoX” oppure “Welding Academy”. In alternativa, è possibile iscriversi tramite il QR code presente sui flyer dell'evento – pubblicato in pagina - o contattare direttamente la filiale Adecco di Asti al numero 0141/351463 per ottenere maggiori informazioni.