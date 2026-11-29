Dopo la Fiera del Tartufo, da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, torna il Castel Art Festival, rassegna di eventi culturali che esordisce con un’edizione dicembrina all’insegna del ricordo, in particolare di alcune figure femminili del territorio in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne italiane del 1946.

Inoltre sarà l’occasione di commemorare il Cardinal Giovanni Cagliero, nel centenario della morte avvenuta nel 1926.

Il via venerdì 4 alle ore 20.30 nella Sala Consiliare con l’incontro dedicato al tema “Vita e Opere del Cardinale Cagliero”, nato nel 1838 a Castelnuovo e divenuto delegato apostolico dell’America Centrale e collaboratore di spicco di San Giovanni Bosco nei paesi latino-americani.

Sabato 5 sono in programma alle 10 nella sala consiliare l’intervista e conferenza sul tema “Donne a Castelnuovo, da fine ‘800 al dopoguerra” e alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea il concerto d’organo e soprano “Le composizioni del Cardinale Cagliero” con l’organista Sandro Lanae “Le Note Amiche”. Alle 18 nella sala consiliare verrà proiettato il film “C’è ancora domani”, co-scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. La giornata si concluderà alle ore 21 con la proiezione del docufilm della serie “Monfrà Stories” dal titolo “La custode del gesso”, un’interessante scoperta dei soffitti e delle lavorazioni in gesso raccontata dall’arch. Marina Cappellino

Domenica 6 nella sala consiliare alle 18 l’incontro “Aerei precipitati – Variazioni sulla memoria”, nell’ambito del progetto “Scambiare Saperi” a cura de “Lo Stagno di Goethe”. Infine alle 21, presso l’Ala di piazza Don Bosco, un momento dedicato a “Le più belle canzoni da film” a cura di The Queens Choir.

«A fare da collegamento fra le fiere agroalimentari dell’autunno e l’atmosfera degli eventi natalizi –è il commento del sindaco Umberto Musso – quest’anno è la nostra rassegna culturale di punta. Ritengo che partecipare a momenti di riflessione, musica e cinema scoprendo storie e risorse legate al nostro territorio sia un ottimo modo per accrescere le conoscenze e il dibattito, coinvolgendo peraltro molti attori locali che hanno così un palcoscenico per presentare i risultati del loro lavoro. L’invito è a prendere parte a tutti gli appuntamenti per fermare le corse quotidiane e dedicarsi a momenti di sana cultura».