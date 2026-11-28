Arte
28 Novembre 2026 11:27:00
Viviana Gonella accanto ad un'opera esposta
Si intitola “Missione serenità” la mostra dell’artista Viviana Gonella inaugurata nei giorni scorsi a FuoriLuogo nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Protagoniste 11 opere, tutti dipinti risalenti agli anni Settanta e mai esposti prima, che vedono protagonisti visi di donna, anche un po’ retrò, e una ballerina a figura intera. «Quest’anno, in occasione del 25 novembre - commenta l’artista - ho voluto diffondere un messaggio di serenità e speranza verso un mondo migliore dove la donna sia sempre più protagonista e libera».
Da sinistra Viviana Gonella, l'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi e il presidente di FuoriLuogo Riccardo Crisci (foto Ago)
Le opere risalgono quindi all’inizio della produzione artistica di Viviana Gonella, la cui prima mostra personale è datata 1996. Inizialmente si è concentrata sul figurativo, prediligendo i soggetti femminili che, in secondo tempo, ha legato al contesto sociale di riferimento. Successivamente si è dedicata ai collage e alla pittura su lastre tipografiche in alluminio riciclate, concentrandosi su soggetti legati alla natura. Opere che, peraltro, sono state al centro della mostra “Ciclo e riciclo” al castello di Costigliole.
La mostra sarà visitabile fino alla fine di dicembre a FuoriLuogo, in via Govone 15, negli orari di apertura del locale.
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