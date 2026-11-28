Si intitola “Missione serenità” la mostra dell’artista Viviana Gonella inaugurata nei giorni scorsi a FuoriLuogo nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



Protagoniste 11 opere, tutti dipinti risalenti agli anni Settanta e mai esposti prima, che vedono protagonisti visi di donna, anche un po’ retrò, e una ballerina a figura intera. «Quest’anno, in occasione del 25 novembre - commenta l’artista - ho voluto diffondere un messaggio di serenità e speranza verso un mondo migliore dove la donna sia sempre più protagonista e libera».

Da sinistra Viviana Gonella, l'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi e il presidente di FuoriLuogo Riccardo Crisci (foto Ago)

Chi è Viviana Gonella

Le opere risalgono quindi all’inizio della produzione artistica di Viviana Gonella, la cui prima mostra personale è datata 1996. Inizialmente si è concentrata sul figurativo, prediligendo i soggetti femminili che, in secondo tempo, ha legato al contesto sociale di riferimento. Successivamente si è dedicata ai collage e alla pittura su lastre tipografiche in alluminio riciclate, concentrandosi su soggetti legati alla natura. Opere che, peraltro, sono state al centro della mostra “Ciclo e riciclo” al castello di Costigliole.



Tra le esposizioni cui ha preso parte, va ricordata anche la collettiva itinerante “Art for freedom”, focalizzata sul tema della libertà della donna.Viviana Gonella ha inoltre partecipato diverse volte alla rassegna “Passepartout en hiver” alla Biblioteca Astense e lo scorso anno ha realizzato un quadro per la “Pergamena d'autore", donato in premio al vincitore della migliore sfilata al Palio di Asti.

La mostra sarà visitabile fino alla fine di dicembre a FuoriLuogo, in via Govone 15, negli orari di apertura del locale.