Sette episodi e sette lezioni, sette punti per capire e prevenire i rischi che minacciano i musei, le opere d’arte e i luoghi di cultura. Un percorso spiegato in modo dettagliato durante l’incontro che si è svolto a Palazzo Mazzetti con il Tenente Colonnello dei Carabinieri, Silvio Mele, autore del volume "La protezione del patrimonio culturale dalle aggressioni criminali” e con Luca Rosa consulente tecnico ed esperto in sistemi di sicurezza della Fondazione Hruby.

«Questo incontro era stato pensato per gli addetti ai lavori - ha esordito Francesco Antonio Lepore, presidente della Fondazione Asti Musei – ma è un argomento talmente attuale che abbiamo pensato potesse coinvolgere un pubblico più ampio». Il libro del dott. Mele, anche avvocato e specializzato nella protezione dei beni culturali e artistici, è stato scritto insieme alla dott.ssa Valentina Sabucco, non per raccontare fatti di cronaca, ma per comprenderne le dinamiche, individuare le vulnerabilità e ricavare indicazioni.

È, insomma, un vero e proprio manuale per superare quelli che sono i “buchi” nei sistemi di sicurezza museali. «La Fondazione Hruby è un ente costituito a Milano nel 2007 da Enzo Hruby, fondatore anche dell’azienda Hesa che si è sempre occupata di sicurezza – ha spiegato Luca Rosa – Lui stesso ha deciso di investire parte del proprio guadagno per proteggere i beni culturali». Sostenendo progetti, donando materiali ma, soprattutto, diffondendo la cultura della sicurezza con incontri, riviste, premi e un corso post laurea che si tiene a Pavia.

«L’esigenza di scrivere questo manuale – ha sottolineato Silvio Mele – è nata dalla consapevolezza che non ci sono, nel dettaglio, informazioni su cosa fare per difendere il patrimonio culturale». Il dott. Mele, con l’ausilio di fotografie, ha poi illustrato sette fatti realmente accaduti: il furto del 19 ottobre 2025 nella Galerie d’Apollon del Louvre dove, in meno di otto minuti, sono stati sottratti gioielli per un valore di circa 88 milioni di euro: «Se avessero applicato i principi di sicurezza che noi divulghiamo – ha domandato Mele – si sarebbe evitato il furto? Probabilmente no ma sarebbe stato molto più difficile portarlo a termine».

Manca dunque la gestione dei rischi, ci vuole strategia, ci vuole comunicazione; infatti la sicurezza di un museo, di una chiesa o di un edificio storico non si esaurisce nell’installazione di sistemi di videosorveglianza, ma è il risultato di un progetto più complesso. «Al Louvre, le pattuglie di Polizia sono arrivate in tre minuti, in due ore sono state evacuate circa 8-9 mila persone, le telecamere funzionavano, ma un sistema di sicurezza, se non è coordinato, non funziona. I poliziotti non hanno saputo dove recarsi e i ladri sono fuggiti indisturbati».

Nel 2026, in una fondazione italiana, sono stati rubati tre dipinti senza che i ladri trovassero ostacoli. «Bisogna invece inserire deterrenti, porte, catenacci, quadri fissati ai muri, non per evitare, ma almeno rallentare l’operazione». In un altro museo italiano ci sono voluti venti minuti per parlare con un responsabile perché le forze dell’ordine non avevano riferimenti. «Anche un vetro antisfondamento può servire e attenzione a ponteggi che devono sempre essere collegati a carabinieri o polizia». I furti dei gioielli sono i più pericolosi, bisogna dedicare alla loro protezione particolare attenzione come ad esempio inserirli singolarmente in teche profonde dove sia difficile raggiungerli.

Se capitano falsi allarmi, bisogna sempre individuare la causa e non chiudere mai le porte di un edificio senza mai verificare che nessuno sia rimasto dentro. Precauzioni che non costano, che non azzerano il rischio, ma che salvaguardano il nostro patrimonio, lo tutelano a favore delle generazioni future. «Insomma, quello che possiamo fare – ha concluso il dott. Mele – è prepararci al peggio e sperare nel meglio».