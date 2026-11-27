Oggi (venerdì), alle 17.30 a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357, Asti), si terrà l'incontro "Cultura sotto attacco. Sette fatti. Sette lezioni", dedicato alla protezione dei beni culturali dalle aggressioni criminali.

Partendo da sette episodi realmente accaduti in musei italiani ed europei, l'incontro offrirà l'occasione per riflettere sui rischi che minacciano il patrimonio artistico e sull'importanza della prevenzione e della sicurezza. Sette vicende, ciascuna delle quali offre insegnamenti preziosi per comprendere come proteggere e conservare al meglio le nostre collezioni.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Antonio Lepore, presidente della Fondazione Asti Musei, interverrà Silvio Mele, autore del volume "La protezione dei beni culturali dalle aggressioni criminali", con la partecipazione di Luca Rosa, consulente tecnico ed esperto in sistemi di sicurezza della Fondazione Hruby.

Ingresso libero.