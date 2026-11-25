Evento
25 Novembre 2026 11:49:00
Continuano i pomeriggi musicali in Valleandona. Domenica 29 novembre alle ore 16 nelle chiesa parrocchiale di Valleandona concerto della orchestra astigiana Mandolinistica “P.Paniati”.
Saranno eseguite le più celebri musiche dei film classici. Il concerto verrà diretto dal maestro Fabio Poggi, che insieme a Cristian Margaria, è da anni l’anima ispiratrice della storica orchestra astigiana.
Il concertoè parte delle attività culturali che in nel corso di quest'anno vogliono celebrare i cinquant’anni del parroco don Luigi Berzano in Valleandona.
Il prossimo concerto sarà nel periodo natalizio con le musiche di atmosfera del Natale. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
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