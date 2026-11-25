Venerdì 27 novembre alle 18, nella Sala delle Colonne della Biblioteca, il giornalista Marco Neirotti presenterà il libro "Il caso Cogne. La cronaca si fa spettacolo" (Minerva Edizioni, 2026) in dialogo con il giudice Paolo Rampini.

L'incontro è promosso da Biblioteca Astense e associazione Ethica - Forum di riflessione.

Il libro

Il 30 gennaio 2002, a Montroz di Cogne, viene ucciso il piccolo Samuele Lorenzi, di tre anni. Neirotti, all'epoca inviato de "La Stampa" sul campo, ripercorre in questo saggio la drammatica vicenda e le sue lunghissime vicende giudiziarie, fino a farne il punto di svolta del giornalismo e del panorama mediatico italiano.

Non è solo la ricostruzione di un delitto. È il racconto di come un caso di cronaca nera si sia trasformato in spettacolo: l'inchiesta, le indagini alternative, l'arresto della madre e il ritorno in libertà, le strategie difensive opposte, le perizie psichiatriche, il processo mediatico.

Da Cogne in poi, da persone sgomente di fronte a orrore e dolore siamo diventati esperti di criminalistica, giudici autonominati, spettatori che giocano con il macabro. La cronaca è diventata serializzazione televisiva, con trasmissioni, reportage, plastici e ricostruzioni.



I protagonisti

Il libro analizza proprio questo passaggio: quando l'informazione ha iniziato a inseguire lo share e l'intrattenimento ha preso il posto del racconto dei fatti.

Marco Neirotti è scrittore e giornalista. Collabora con "La Stampa" dal 1978 e nel 1998 ha vinto il Premio Saint-Vincent per il giornalismo. È autore di romanzi, saggi, traduzioni e inchieste giornalistiche. Il giudice Paolo Rampini, presidente del Tribunale di Alessandria, per l'occasione offrirà al pubblico la prospettiva della giustizia: cosa vuol dire giudicare quando fuori dall'aula c'è già un processo mediatico in corso.