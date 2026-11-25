Il Black Friday arriva anche al Teatro Alfieri di Asti, con uno speciale sconto del 25%. Fino al 27 novembre, sia alla biglietteria del teatro che sul sito www.bigliettoveloce.it, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto i biglietti per una selezione di spettacoli del cartellone della stagione teatrale, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Gli spettacoli in promozione

A 18 euro a biglietto (invece che 24) sarà possibile scegliere tra i seguenti spettacoli: 3 aprile (nuova data rispetto a quella iniziale del 4 dicembre) "Canzoni animate" Giorgio Conte (sezione Altri percorsi); 19 dicembre concerto Gospel John Lakin & Friends (Altri percorsi); 9 gennaio "Giulio Cesare o la notte della Repubblica", per la regia di Marco Lorenzi (prosa); 23 febbraio "La tempesta", testo e regia di Antonio Viganò (prosa); 5 marzo "Poveri Cristi" con Ascanio Celestini (Altri percorsi); 17 marzo "Oltre", ideazione e regia di Fabiana Iacozzilli (prosa); 24 marzo "Mortal Heroes", coreografie di Sita Ostheimer (Altri percorsi/We speak dance); 16 aprile "Good vibes only" con Francesca Santamaria (Altri percorsi/We speak dance); 30 aprile "Il viaggio di Nicola Calipari", con Fabrizio Coniglio e Laura Nardi (Altri percorsi).

A questi si aggiunge anche lo spettacolo fuori abbonamento a prezzo speciale "Aida" di Lirica Tamagno del 6 febbraio (30 euro).

Biglietteria

In occasione della speciale promozione la biglietteria sarà aperta eccezionalmente fino al 27 novembre giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14. Per informazioni 0141 399057.