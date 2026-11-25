Lo spettacolo di Giorgio Conte "Canzoni animate", previsto per il 4 dicembre al Teatro Alfieri di Asti, è stato rimandato per motivi di salute del cantautore. Si terrà quindi sabato 3 aprile 2027, sempre alle 21 al Teatro Alfieri.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Alla cassa del teatro e su www.bigliettoveloce.it sono inoltre già disponibili quelli per la nuova data (da ricordare che sarà attivo fino a venerdì 27 novembre lo sconto Black Friday).

Lo spettacolo

Inserito nella sezione "Altri percorsi" della stagione teatrale 2026/2027, è uno spettacolo che va oltre la dimensione del concerto, con racconti e aneddoti che accompagnano le canzoni. Prende il nome dall’ultimo album di Giorgio Conte, presentato insieme ai brani inediti e alla nuova versione di "Lei", affiancati da una selezione delle canzoni più significative della sua carriera.

Sul palco, accanto a Giorgio Conte, una formazione di musicisti composta da Lucio Fabbri, Massimo Germini, Antonio Petruzzelli, Alberto Parone e Bati Bertolio.