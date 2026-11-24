Spettacolo
24 Novembre 2026 10:34:00
Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il teatro “Balbo” di Canelli propone “La danza è donna”. In scena le Compagnia Xe e “Francesca Selva”.
Un doppio spettacolo, due declinazioni del tema. La Compagnia Xe porta in scena “About:blank”, è un progetto della coreografa Manuela Colacicco in scena con Giacomo Graziosi. Il titolo richiama la pagina bianca dei browser web, simbolo di uno spazio vuoto, neutro.
«Un corpo tangibile e fisico a confronto con una sua proiezione, un’immagine alterata, un suo riflesso in cui non sembra mai riconoscersi – spiega il direttore artistico Raphael Bianco – la piéce gioca con il conflitto tra l'identità che abitiamo e quella che costruiamo attraverso la narrazione».
La Compagnia Francesca Selva risponderà con “E’ stato così”, opera liberamente ispirata all'omonimo racconto di Natalia Ginzburg.
«Lo spettacolo ruota attorno alla scissione dell'io, alla memoria e al peso dell'infedeltà quotidiana, dove il tradimento trasforma progressivamente la percezione della realtà – continua Bianco - È la rappresentazione fisica di una lotta interiore lacerante: da un lato la tentazione di arrendersi all’evidenza, dall’altro la spinta a combatterla».
Il biglietti intero è disponibile al costo di 20 euro (ridotto 15). Info: 347.6830151
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