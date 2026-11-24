"Arrivato a questo punto" è il nuovo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Gioele Dix con la collaborazione ai testi di Paolo Cananzi e con progetto sonoro di Hubert Westkemper.

Dopo il debutto a Milano lo scorso ottobre, sabato 28 novembre alle 21 lo spettacolo andrà in scena al Teatro Alfieri di Asti e aprirà così la sezione “Altri Percorsi” della Stagione Teatrale 2026/2027 organizzata dal Comune di Asti con la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Sul palco astigiano, l’eclettico artista milanese porterà un monologo in cui ironia e commozione si alternano. Lo spettacolo inizia con un uomo che entra disorientato in una stanza vuota: è la storia di chi ha perso gran parte della sua memoria e prova a ricostruire il proprio passato partendo da ricordi apparentemente insignificanti. A guidare l’attore nel labirinto della mente sono parole e suoni che riaffiorano all’improvviso trasformando ogni più piccolo frammento in una possibile rivelazione.



Biglietti

Nel monologo, Gioele Dix, che è stato comico, cabarettista, drammaturgo, doppiatore, regista e scrittore, parla di brutte figure epiche e di liste della spesa scritte solo come scusa per uscire di casa, uno spettacolo introspettivo in cui il protagonista elogia la pigrizia come forma di saggezza e le chiacchiere apparentemente vacue sulle chat, racconta di figli che ridono nel sonno e di padri ridotti al silenzio dal dolore.

Gli ultimi biglietti a disposizione si possono acquistare alla cassa di Teatro Alfieri martedì e giovedì dalle 10 alle 17, il giorno dello spettacolo dalle 15 alle 21 oppure online su www.bigliettoveloce.it.