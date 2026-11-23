Andrea Kerbaker vince la 18ª edizione di “Asti d’Appello” con il romanzo “Casa, dolce casa”, aggiudicandosi il premio principale da 10.000 euro. La cerimonia finale, ospitata sul palco del Teatro Alfieri e condotta da Roberta Bellesini e Chiara Buratti, ha segnato un traguardo storico per la manifestazione organizzata dall’omonima Associazione culturale.

«Con questa edizione possiamo dire di aver raggiunto la maggiore età», ha dichiarato in apertura il presidente dell’associazione, il notaio Stefano Bertone, sottolineando come pochi, agli esordi, avrebbero scommesso su una longevità simile.

La sfida a colpi di arringhe

A decretare il trionfo di Kerbaker è stata una valutazione combinata che ha unito i voti della giuria togata (composta da Guido Carlo Alleva, Giulio Biino, Alberto Giannone, Simona Grabbi, Cristiana Maccagno Benessia, Paolo Rampini e Marco Rossi) a quelli della giuria popolare e della giuria giovane. Sul palco, i sette finalisti (assente giustificata Chiara Francini) si sono contesi la vittoria difendendo la propria opera davanti ai giudici — chi leggendo il proprio appello, chi parlando a braccio e chi andando a memoria: Andrea Kerbaker – Casa, dolce casa (Vincitore), Barbara Baraldi – Gli omicidi dei tarocchi, Anna Folli – Prendersi tutto. Io Aristotele Onassis, Mattia Insolia – La vita giovane, Emilio Jona – Quattro donne, Antinisca Pozzi – Tanto domani muori, Elena Rui – Vedove di Camus.

A catturare l'attenzione della platea è stato in particolare Emilio Jona: a novantanove anni, lucido e agile sul palco, ha introdotto la sua arringa con una battuta rivolta alle colleghe finaliste: «Alle mie spalle ci sono quattro donne, come le quattro meravigliose donne del mio libro».

I premi collaterali e lo spettacolo

Mentre la giuria si riuniva insieme al presidente Bertone e al notaio Giorgio Amici per deliberare, il pubblico del Teatro Alfieri è stato intrattenuto dall’Elixir Ensemble (Roberto Izzo e Luca Campioni ai violini, Angelo Conversa alla viola e Stefano Cabrera al violoncello). Il quartetto, reduce dall'aver suonato con la star Madonna pochi mesi fa, ha rivisitato in chiave classica i successi di Michael Jackson, The Beatles, Queen e della stessa Madonna.

Prima dell'annuncio del vincitore assoluto, sono stati assegnati i riconoscimenti collaterali della serata: Premio Zonta Club Asti di 1.000 euro: ad Antinisca Pozzi, consegnato dalla presidente Giovanna Marchitto.

Premio Rotary Club Asti, di 1.000 euro a Barbara Baraldi, consegnato dal vicepresidente Luigi Florio.

Premio Aurora, una penna stilografica con pennino in oro, a Emilio Jona, consegnato da Roberta Bellesini in qualità di presidente della Biblioteca G. Faletti.

La serata si è chiusa tra gli applausi del pubblico sulle parole di commiato di Chiara Buratti: «Ricordatevi di leggere, perché ogni libro ci regala una vita in più».