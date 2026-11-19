“Un sorriso per Matteo” raddoppia. Saranno infatti due le serate al Teatro Alfieri (venerdì 20 e sabato 21 novembre sempre con inizio alle 21) in cui si alterneranno i più noti comici di tv e teatro per una causa nobile nel ricordo di Matteo Agagliate, il ragazzo di Capriglio scomparso nel 2006 a soli 14 anni per una malattia oncologica.

Da allora, la madre Nadia Agostini e lo staff che negli anni è cresciuto intorno a lei, organizza una serata (quest’anno due) di cabaret in omaggio alla passione che Matteo aveva per questo genere artistico.

Nell’edizione 2026, ventennale dell’evento, si esibiranno Gianpiero Perone, Andrea Di Marco, Angelo Carestia, Rocco Gigolò Ciarmoli, Nicola Virdis, Mago Dylan, Stefano Chiodaroli (venerdì). E poi Marco Berry, Nespolo Giullare, Gedeone e Trappola, Enrico Luparia, Renzo Sinacori, Paolo Migone, Stefano Vogogna e Nando Timoteo (sabato).

L’ingresso è libero ad offerta con un obiettivo importante: quello di riuscire a raccogliere abbastanza fondi per affittare interamente un appartamento, per un anno, in Casa Ugi a Torino offrendo così accoglienza e sostegno concreto alle famiglie che affrontano il percorso di cura dei propri bambini.