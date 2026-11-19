E' notizia di poco fa: il cantante Claudio Baglioni ha aggiunto due nuove tappe nel suo speciale giro d'Italia in 80 giorni, da giugno a settembre 2027. E una di queste sarà ad Asti, in piazza Alfieri, l'8 luglio.

Dunque arriva anche nella nostra città “GRANDTOUR LaVitaÈAdesso”, il viaggio spettacolare e culturale che, dopo l’anteprima assoluta del 2025 a Lampedusa e dopo la partenza da Roma, riprenderà, nel 2027, nell’Italia più bella e affascinante, incontrando città d’arte, siti archeologici e monumentali, paesaggi favolosi e scenari di incomparabile pregio, in un itinerario svolto attraverso il patrimonio storico, architettonico e ambientale del nostro Paese.

I biglietti per le nuove date del “GRANDTOUR LaVitaÈAdesso”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12 di domani, venerdì 20 novembre. Dalle ore 12 di sabato 21 novembre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it oltre che nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

E ancora il Piemonte sarà protagonista con la destinazione finale del “Grandtour”: il cuore storico e sociale di Torino, piazza San Carlo, ospiterà il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano.