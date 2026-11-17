Domenica 22 novembre, alle 21 nella chiesa di San Martino, uno degli ambienti barocchi più interessanti della città di Asti, si svolgerà il tradizionale concerto di Santa Cecilia, organizzato dalla Banda “G. Cotti” – Città di Asti A.P.S., diretta dal Maestro Sandro Satanassi (ingresso libero ad offerta volontaria).



La prima parte del programma è dedicata ad Ennio Morricone ed arricchita dall’intervento del soprano Emanuela Tartaglino. La seconda comprende, tra gli altri, brani del compositore olandese Jacob De Hann e il brano composto dal Maestro Satanassi con il quale ha vinto il prestigioso Platinum Prize ai Worl Classical Music Awards.



La formazione bandistica astigiana, con un organico di circa 55 musicisti, presieduta dal 2022 da Paolo Tiengo e appunto diretta dal 2009 dal Maestro Satanassi, è un’associazione di promozione sociale (A.P.S.) con il compito di promuovere e diffondere la passione per la musica sul territorio attraverso i vari progetti in corso di attuazione, come quello del corso di percussioni e il nuovo progetto dedicato alla direzione bandistica.