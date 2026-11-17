Domenica 22 novembre, dalle 16.30, il Teatro Alfieri ospiterà la cerimonia finale del Premio Asti d’Appello.

Organizzato dall’omonima associazione, presieduta da Stefano Bertone, e giunto alla 18esima edizione, ha lo scopo di concedere una seconda chance – una sentenza d’appello, appunto – ai romanzi che abbiano sfiorato l’oro ai maggiori premi letterari nazionali.

Gli otto finalisti

Otto gli scrittori selezionati per la finale, anche se Chiara Francini - come comunicato poco fa - non potrà essere presente per sopraggiunti impegni televisivi: Barbara Baraldi con “Gli omicidi dei tarocchi” (Giunti) dal Premio Scerbanenco; Anna Folli con “Prendersi tutto” (Neri Pozza) dal Premio Rapallo; Chiara Francini con “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli) dal Premio Donna Scrittrice; Mattia Insolia con “La vita giovane (Mondadori) dal Premio Viareggio; Emilio Jona con “Quattro donne” (Neri Pozza) dal Premio Alassio; Andrea Kerbaker con “Casa, dolce casa” (Guanda) dal Premio Wondy; Antiniska Pozzi con “Tanto domani muori” (Harper Collins) dal Premio Alassio; Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’Orma) dal Premio Strega.

Le giurie

A giudicare le opere sarà una doppia giuria, popolare (che ha già votato domenica scorsa alla Biblioteca Astense) e togata.

A comporre la giuria togata Guido Carlo Alleva, avvocato del foro di Milano; Giulio Biino, notaio; Alberto Giannone, presidente della sezione penale del Tribunale di Asti; Simona Grabbi, avvocato del Foro di Torino; Cristiana Maccagno Benessia, avvocato del Foro di Torino; Paolo Rampini, presidente del Tribunale di Alessandria; Marco Rossi, avvocato del Foro di Torino.

A queste valutazioni si sommeranno quelle espresse dalla giuria giovane: per l'edizione 2026 hanno confermato la partecipazione 138 alunni che frequentano i licei classico Vittorio Alfieri, scientifico Vercelli e artistico Benedetto Alfieri, insieme agli alunni degli istituti Giobert, Monti, Andriano di Castelnuovo Don Bosco e Penna, con gli insegnanti referenti. A partecipare alla giuria giovane alcuni studenti interni alla casa di reclusione di Quarto.

Fondamentale anche quest’anno il lavoro di “lettura preventiva” di un gruppo di soci del Premio (Simona Baronchelli, Rosella Gerbi, Emanuela Gardenghi, Anna Maria Migliarini, Dario Schilleci, Gianluca Stanchi). Soprannominati “ghost readers”, si sono resi disponibili a leggere tutti i volumi finalisti nei premi letterari (oltre 50 quest’anno), e quindi possibili candidati al Premio, per valutarli prima di formalizzare l’invito.

I premi

A teatro, durante la cerimonia, gli scrittori terranno un’arringa davanti al pubblico e alla giuria togata. Dalla somma dei voti delle due giurie, “ponderati” secondo il rapporto matematico tra numero di giuristi e numero dei giurati popolari e giovani, emergerà il vincitore del premio da 10mila euro.

Al romanzo più votato dalla giuria popolare andrà in premio un’esclusiva penna stilografica Aurora Hastil, icona del design italiano, grazie al sostegno di Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora. A tutti gli scrittori partecipanti, inoltre, verrà fatto dono di una penna Aurora.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati anche ulteriori riconoscimenti. Il Premio Rotary da mille euro andrà al romanzo più votato dalla giuria giovane, purché diverso dal vincitore e dal più votato dalla giuria popolare. Il Premio Zonta assegnerà invece mille euro alla scrittrice più votata dalle due giurie congiunte (popolari e giovani). I premi non sono cumulabili.

Il concerto

A presentare la serata Chiara Buratti e Roberta Bellesini.

Al termine delle arringhe degli scrittori, mentre la giuria togata si ritirerà in camera di consiglio per stabilire il vincitore, si terrà il concerto dell’Elixir Ensemble, che tornerà al Premio Asti d’Appello con il concerto “Icons of Pop – Miti che hanno segnato un’epoca”. Sarà un viaggio musicale attraverso i grandi protagonisti della musica pop, dai Beatles agli Abba, da Michael Jackson a Madonna, fino ad arrivare ai Coldplay.

Ingresso gratuito previo ritiro della contromarca, a disposizione da oggi (martedì) alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17. Info: 0141/399057.



Prima dell’evento, alle 15.30 nello Spazio Cabiria della Sala Pastrone, sarà possibile incontrare gli scrittori finalisti e farsi autografare i libri.

Il Premio è reso possibile grazie alla collaborazione di Biblioteca Astense, Inner Wheel, Rotary Club e Unione industriale, oltre che al contributo di Comune di Asti, Regione Piemonte, Fondazione CrAsti, Fondazione Crt, Banca di Asti, Format, Farmacia Baronciani, Lipitalia 2000, Cantine Cotti di Ceres, Aurora-Officina della Scrittura, Azienda Vitivinicola Fratelli Natta, Vernay.