Dopo l’anteprima di martedì scorso, comincia oggi (martedì) l’Asti international film festival.

Giunto alla 16esima edizione, si terrà fino a sabato 21 novembre in Sala Pastrone (con eventi anche al Diavolo Rosso, al Centro provinciale istruzione adulti e alla Casa del popolo). Un giorno in meno rispetto alle scorse edizioni, per la concomitanza di altri eventi in città e al Teatro Alfieri, ma un calendario molto fitto che vedrà l’arrivo di registi, attori e produttori dall’Italia e dall’estero. Tra loro anche nomi noti, come l’attore Fabrizio Gifuni, il regista Fausto Brizzi e l’attore Darko Peric, che interpreta il ruolo di Helsinki nella nota serie televisiva “La casa di carta”.

Dedicato a Gian Luigi Porro, il dirigente del settore Cultura del Comune scomparso lo scorso giugno, che per primo aveva creduto nella manifestazione, il festival è organizzato da Sciarada produzioni, in collaborazione col circolo cinematografico Vertigo, sostenuto dalla Regione Piemonte e supportato da numerosi partner.



Le sezioni in concorso

L'ingresso agli eventi è libero ad offerta.

Come sempre, sono sette le sezioni (con 89 film in concorso), tra produzioni italiane e internazionali: Asti Doc e Asti Doc Int (documentari); Asti short e Asti short int (cortometraggi); La prima cosa bella e La prima cosa bella international (opere prime di lungometraggio), che si affiancano ad una sezione dedicata ai cortometraggi internazionali di animazione.

«Avremo registi, attori e produttori da diversi Paesi - assicura Riccardo Costa, direttore del festival - per esempio dagli Stati Uniti e dalla Francia. I titoli in concorso, infatti, provengono da tutto il mondo: dall’Australia al Medio Oriente, dalla Germania alla Russia».



Tre mattinate, poi, saranno dedicate alle scuole. «Saranno affrontati, con l’apporto di titoli coerenti - continua Costa - svariati temi: dalla tutela dell’ambiente alle migrazioni, dall’integrazione alla storia contemporanea, dai diritti civili all’arte».

Oltre al Museo Magmax, tra i numerosi enti partner (come Reale Mutua, Biblioteca Astense, Istituto del Nastro Azzurro, Albergo Etico, Cpia, Asti Pride, Schermi di carta, Iccom, associazione culturale La città del sole, Lilt), da quest’anno anche la start up Heartist.

Il calendario

La giornata inaugurale di oggi (martedì) si aprirà alle 14.30 in Sala Pastrone con alcune presentazioni di film in concorso. In programma anche la proiezione, alle 16.30, de “I 7 magnifici Jerry” (1965), diretto da Jerry Lewis, cui seguirà la presentazione del libro “Jerry Lewis – Come smontare la macchina Cinema in 50 film” di Umberto Ferrari.

L’evento inaugurale sarà affiancato, a partire dalle 15.30 al Diavolo Rosso, dalla proiezione di alcuni film, tra cui, alle 16.50, il titolo fuori concorso “Luntano” di Cosimo Mainardi e Livio Cori, dedicato al percorso musicale di quest’ultimo, prodotto dalla start up dal “cuore” astigiano Heartist e, alle 18.45, il documentario in concorso “I say to me” di Thjmen Doormik, cui seguirà l’incontro con la cantante Youandi, che la sera successiva (mercoledì 18) si esibirà dalle 21.30 sul palco del locale di piazza San Martino. La giornata terminerà alle 21 con un evento speciale: sarà assegnato il Premio “Giulio Ariosto”, uno dei riconoscimenti speciali del festival, al cantautore astigiano Andrea Cerrato.



Domani (mercoledì) la mattinata in Sala Pastrone sarà dedicata alle scuole, con proiezioni dalle 9 alle 12.30 incentrate su temi quali la lotta al bullismo, la valenza fondamentale della cultura nella società e la disabilità.

Le proiezioni continueranno nel pomeriggio e alla sera, sempre in Sala Pastrone. Alle 17.30, per i 20 anni del film “Notte prima degli esami”, verrà proiettato “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni, cui seguirà l’incontro con il regista Fausto Brizzi, che aveva diretto il “primo film” del 2006. A seguire, alle 21, verrà assegnato il Premio Sala Pastrone al regista Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, cui seguirà la proiezione del film fuori concorso da lui diretto “Poliziotti”.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, al Diavolo Rosso, la proiezione di sette titoli in concorso. A seguire, dalle 18.45 al Cpia, l’evento speciale contro la violenza sulle donne, con la proiezione di cinque cortometraggi.



Giovedì 19 novembre la Sala Pastrone tornerà ad accogliere le scuole dalle 9 alle 12.45.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, alla Casa del Popolo di via Brofferio, la proiezione di cinque titoli in concorso. In serata, dalle 21, la Sala Pastrone proporrà Spazio Piemonte, con una selezione di cortometraggi in concorso realizzati in Piemonte.



Venerdì 20 novembre la mattinata alla Sala Pastrone sarà ancora dedicata alle scuole, dalle 8.45 alle 12.45, con un percorso realizzato in collaborazione con il Museo Magmax e dedicato al tema “Marmo: roccia dal volto umano”.

Il primo film ad essere proiettato sarà “Il peccato. Il furore di Michelangelo" di Andrej Konchalovskiy (2019). Seguirà la tavola rotonda “Marmo: roccia dal volto umano" con Paola Grassi, docente di arte e scultrice, e Massimo Umberto Tomalino, nella doppia veste di chimico e ideatore del Magmax.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.15 con la proiezione, aperta a tutti, del film “Michelangelo infinito" di Emanuele Imbucci. La tavola rotonda vedrà la partecipazione del musicista e compositore astigiano Matteo Curallo, autore della colonna sonora di “Michelangelo infinito", che si affiancherà a Paola Grassi, Massimo Umberto Tomalino e Riccardo Costa.

Durante la giornata ci sarà spazio anche per l'inventiva giovanile espressa attraverso i corti di Alessandro Gentile (“Il Magmax"), Chiara Gianusso e Leonardo Medesani (“Magmax: il museo più piccolo del mondo"). Conclusione intorno alle 16.45 per dare spazio al percorso del festival. Dalle 17 sono infatti previste proiezioni di opere in concorso con ospiti speciali. Quindi, alle 18.30, sarà assegnato il Premio Città di Asti al noto attore Fabrizio Gifuni. La serata, dalle 20.30, sarà nuovamente incentrata su Spazio Piemonte, con proiezioni e ospiti.



Sabato 21 novembre sarà la giornata conclusiva. Dalle 9 alle 13 in Sala Pastrone sono previste proiezioni di cortometraggi e documentari in concorso, con cineasti provenienti da tutto il mondo. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio alle opere prime in concorso con ospiti speciali. Quindi, alle 16 nel ridotto del Teatro Alfieri, la presentazione del libro “La voce blu” dell’attore canellese Andrea Bosca, in dialogo con Riccardo Costa. Infine, alle 19.30 in Sala Pastrone, la cerimonia di premiazione dei film vincitori, alla presenza dell’ospite internazionale di quest’anno: l’attore Darko Peric, che interpreta il personaggio di Helsinki nella serie televisiva di successo “La casa di carta”. In quell’occasione verrà anche assegnato il Premio Allegria e Felicità a Fabrizio Lopresti per il suo format “Sensualità a corte”.