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Danza

La magia de “Il lago dei cigni” con il Classical Ballet of Ukraine

Il celebre balletto sarà portato in scena mercoledì 18 novembre al Teatro Alfieri di Asti

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

16 Novembre 2026 17:53:00

La magia de “Il lago dei cigni” con il Classical Ballet of Ukraine

Mercoledì 18 novembre, alle 21, il sipario del Teatro Alfieri di Asti si alzerà su “Il Lago dei Cigni". Il celebre e amato balletto sarà portato in scena dall’International Classical Ballet of Ukraine nell’ambito del tour europeo.
Simbolo per eccellenza del balletto romantico, “Il Lago dei Cigni" continua a incantare il pubblico. La struggente storia d’amore tra il Principe Siegfried e Odette rimane un’allegoria senza tempo sul potere dei sentimenti e sull’eterna lotta tra il bene e il male. Sulle meravigliose note di Tchaykovsky, l’indimenticabile rivalità tra il cigno bianco e il cigno nero si fa simbolo del trionfo dell’amore assoluto sulla magia più oscura.


L’International Classical Ballet of Ukraine sta facendo tappa in numerosi teatri italiani dopo il successo dello scorsa stagione. La compagnia, composta da artisti provenienti dalle migliori scuole europee e formatisi nella rigorosa tradizione del metodo Vaganova, porta in scena un senso supremo della linea, dell’épaulement e dell’armonia dei movimenti.


Le prevendite sono acquistabili online su Vivaticket e TicketOne e, la sera dello spettacolo, alla biglietteria del Teatro Alfieri a partire dalle 20.

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