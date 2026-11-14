Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Presentazione

Alla Dimora del viandante di Portacomaro Cinzia Trenchi e il suo libro “Il filo segreto”

L'appuntamento venerdì 27 novembre alle 18

Redazione web

Redazione web

14 Novembre 2026 13:05:47

Alla Dimora del viandante di Portacomaro Cinzia Trenchi e il suo libro “Il filo segreto”

Venerdì 27 novembre alle 18 presso La Dimora del Viandante in Portacomaro, si terrà la presentazione del libro: “Il filo segreto” edito dalla casa editrice Araba Fenice. L’autrice Cinzia Trenchi, Laura Durando, coordinatrice del gruppo Volontari della biblioteca Civica di Portacomaro, e Davide Sandalo, scrittore saggista, condurranno il pubblico tra le pagine del racconto. All’incontro seguirà un momento conviviale e firma copie con l’autrice.

Il racconto

Il racconto si snoda intorno a Rosa, le figlie Francesca, Carlotta e un pesante segreto, iniziato con lo stupro di Rosa. Accanto alle figure femminili, momenti di famiglia con Emiliano marito e padre e i genitori di Rosa, passiva e altrove la figura maschile, determinata e tenace quella materna. Pennellate di emozioni talvolta forti e quasi impossibili da elaborare e dolcissime prove di dedizione e amore si susseguono nella narrazione ambientata in una Torino post guerra e piccoli paesi del Piemonte. Il racconto è diviso in due parti: inizialmente si svolge negli anni quaranta e nella seconda parte confronta ricordi e presente in una danza tra la ricerca della serenità e la sperimentazione compulsiva per comporre i pezzi del puzzle del passato che, per lungo tempo ha condizionato la vita non solo di Rosa, ma anche quelle di tutti quelli che ne hanno condiviso l’esistenza. Nel racconto, il filo conduttore è un’emozione che si snoda tra realtà e immaginazione, colori che da forti si trasformano in un’ombra compagna di personaggi, che con il racconto del loro vissuto avvolgono i momenti con un filo talvolta sottile, talvolta robusto. L’incontro con i dolori, le speranze, le aspettative, le passioni, ci conduce in un mondo immaginario cristallizzato nel tempo, in storie che possono stimolare ricordi sopiti, condivisioni di momenti composti da frasi e spazi impressi sulle pagine del racconto.

L’autrice

Cinzia Trenchi torinese di nascita, vive a Portacomaro nel Monferrato; naturopata, giornalista, fotografa e scrittrice ha raccontato in decine di libri per diverse case editrici italiane come: White Star, Red, Castelli, la relazione tra il piacere della tavola e il benessere con scelte alimentari etiche e salutari. Ha realizzato con la casa editrice Omnia un volume su Portacomaro che ha ritratto i piatti della tradizione direttamente nelle cucine degli abitanti, in un teorico invito a tavola a Papa Francesco, per celebrare l’origine del Pontefice. Ha realizzato per l’enologo Donato Lanati il volume fotografico “Enosis Meraviglia” una visita, attraverso le immagini, del laboratorio enologico di Donato Lanati. Attualmente collabora con la casa editrice Team Service di Asti per la realizzazione del magazine “Il mio Comune” ritratti del territorio. Alla sua prima esperienza di narrativa, “il Filo Segreto” è un racconto tra realtà ed immaginazione; si sviluppa intorno alla vita di tre donne che ognuna a suo modo, combatte contro dolori, avversità e atrocità del proprio tempo, tra sensazioni, eventi ed esperienze individuali, alla costante ricerca del se ferito, un quadro famigliare a tinte forti, un racconto che mescola forti sentimenti ed esperienze vissute ed immaginate.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133