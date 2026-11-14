Alla Dimora del viandante di Portacomaro Cinzia Trenchi e il suo libro “Il filo segreto”

Venerdì 27 novembre alle 18 presso La Dimora del Viandante in Portacomaro, si terrà la presentazione del libro: “Il filo segreto” edito dalla casa editrice Araba Fenice. L’autrice Cinzia Trenchi, Laura Durando, coordinatrice del gruppo Volontari della biblioteca Civica di Portacomaro, e Davide Sandalo, scrittore saggista, condurranno il pubblico tra le pagine del racconto. All’incontro seguirà un momento conviviale e firma copie con l’autrice.

Il racconto

Il racconto si snoda intorno a Rosa, le figlie Francesca, Carlotta e un pesante segreto, iniziato con lo stupro di Rosa. Accanto alle figure femminili, momenti di famiglia con Emiliano marito e padre e i genitori di Rosa, passiva e altrove la figura maschile, determinata e tenace quella materna. Pennellate di emozioni talvolta forti e quasi impossibili da elaborare e dolcissime prove di dedizione e amore si susseguono nella narrazione ambientata in una Torino post guerra e piccoli paesi del Piemonte. Il racconto è diviso in due parti: inizialmente si svolge negli anni quaranta e nella seconda parte confronta ricordi e presente in una danza tra la ricerca della serenità e la sperimentazione compulsiva per comporre i pezzi del puzzle del passato che, per lungo tempo ha condizionato la vita non solo di Rosa, ma anche quelle di tutti quelli che ne hanno condiviso l’esistenza. Nel racconto, il filo conduttore è un’emozione che si snoda tra realtà e immaginazione, colori che da forti si trasformano in un’ombra compagna di personaggi, che con il racconto del loro vissuto avvolgono i momenti con un filo talvolta sottile, talvolta robusto. L’incontro con i dolori, le speranze, le aspettative, le passioni, ci conduce in un mondo immaginario cristallizzato nel tempo, in storie che possono stimolare ricordi sopiti, condivisioni di momenti composti da frasi e spazi impressi sulle pagine del racconto.

L’autrice

Cinzia Trenchi torinese di nascita, vive a Portacomaro nel Monferrato; naturopata, giornalista, fotografa e scrittrice ha raccontato in decine di libri per diverse case editrici italiane come: White Star, Red, Castelli, la relazione tra il piacere della tavola e il benessere con scelte alimentari etiche e salutari. Ha realizzato con la casa editrice Omnia un volume su Portacomaro che ha ritratto i piatti della tradizione direttamente nelle cucine degli abitanti, in un teorico invito a tavola a Papa Francesco, per celebrare l’origine del Pontefice. Ha realizzato per l’enologo Donato Lanati il volume fotografico “Enosis Meraviglia” una visita, attraverso le immagini, del laboratorio enologico di Donato Lanati. Attualmente collabora con la casa editrice Team Service di Asti per la realizzazione del magazine “Il mio Comune” ritratti del territorio. Alla sua prima esperienza di narrativa, “il Filo Segreto” è un racconto tra realtà ed immaginazione; si sviluppa intorno alla vita di tre donne che ognuna a suo modo, combatte contro dolori, avversità e atrocità del proprio tempo, tra sensazioni, eventi ed esperienze individuali, alla costante ricerca del se ferito, un quadro famigliare a tinte forti, un racconto che mescola forti sentimenti ed esperienze vissute ed immaginate.