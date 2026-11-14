Le canzoni di Roberto Baracco protagoniste dello spettacolo per i 25 anni dell'Associazione Alzheimer

Un cast di artisti astigiani porterà in scena - domenica 15 novembre, alle 21 al Teatro Alfieri - il repertorio di Roberto Baracco in uno spettacolo originale, intitolato "Ma tu lo sapevi che scriveva canzoni?", che celebra i 25 anni di attività dell'Associazione Alzheimer Asti.

Ci sono canzoni che nascono per essere ascoltate e altre che, prima di arrivare al pubblico, aspettano pazientemente per anni in un cassetto. È quello che è accaduto a Roberto Baracco, autore di testi e melodie che ha custodito a lungo, quasi fossero pagine di un diario personale. Domenica quelle canzoni prenderanno finalmente vita sul palco.

Il progetto nasce da una storia personale, che affonda le radici nell’infanzia e nel ricordo del nonno Oreste, al quale Baracco ha dedicato idealmente questo percorso. Per molti anni ha continuato a comporre senza pensare di esibirsi, accumulando testi, melodie e registrazioni. Oggi, da questo repertorio più ampio, è nata una selezione accurata di brani, scelti per dare forma a un percorso musicale capace di attraversare stagioni ed emozioni diverse.

«Ogni brano è una storia a sé: la fotografia di un momento, il ricordo di un incontro, un’emozione che ha lasciato il segno», racconta l’autore. «Il repertorio è vario e sfaccettato, come la vita stessa: ci sono la spensieratezza della gioventù, i ricordi, le emozioni e le riflessioni dell’età adulta, con un racconto che accompagnerà il pubblico lungo questo viaggio».

Un passaggio fondamentale nella realizzazione dello spettacolo è stato l'incontro con Beppe Lombardi, bassista, arrangiatore e direttore musicale della serata. Tra i due si è instaurato uno speciale rapporto artistico: Lombardi ha lavorato sulle melodie originali, le ha perfezionate e ha curato gli arrangiamenti, trasformando le composizioni custodite nel cassetto in brani pronti per essere interpretati dal vivo.

Lo spettacolo sarà anche un omaggio alle donne. A interpretare le canzoni saranno infatti otto voci femminili del panorama artistico astigiano: Cecilia Castelletti, Chiara Buratti, Giulia Rossi, Nuccia Scoglia, Jane Plumbini, Lucia Klingly, Elisa Costa ed Emilia Omedè.

La musica sarà affidata a una formazione composta da conosciuti artisti del territorio: Beppe Peccheneda alle percussioni, Fabio Serra alle chitarre, Paolo Bosia alle tastiere, Leonard Plumbini al violoncello, Marco Berruti al sax, Nuccia Scoglia all'arpa e Beppe Lombardi al basso.

Ma lo spettacolo non sarà soltanto un concerto. Ci sarà la narrazione affidata a Violetta Desiati, le coreografie di Andrea Poletto e Melissa Albesano, i disegni di Gabriele Fanfarillo e un video curato da Marco Serra con protagonisti i giovani Yasmin Diaby e Abdallah Moussa Mahamoud, che contribuiranno a costruire uno spettacolo in cui musica, parole e immagini si intrecciano.

La serata avrà anche una finalità solidale con un contributo sostanziale all'Associazione Alzheimer Asti, in occasione del 25esimo anniversario di attività. Una realtà vicina alle persone che convivono con la malattia di Alzheimer e alle loro famiglie, sostenendo coloro che affiancano i malati, promuovendo attività di stimolazione cognitiva e sensibilizzazione, e contribuendo al sostegno della ricerca.

Biglietti: 10 euro (appunto a favore dell'Associazione Alzheimer). Prevendite presso Caffè Vlog di piazza Astesano. Per informazioni: 351/4015250.