Vanessa Grivina: «“Pazza” è la storia di una rinascita»

Andrà in scena stasera (sabato) alle 21 al Teatro Alfieri di Asti "Pazza", primo appuntamento della stagione 2026/2027; un dramma giudiziario e psicologico di Tom Topor con adattamento e regia di Fabrizio Coniglio. Una storia di omicidio, di violenza familiare, di pregiudizi, uno spettacolo in cui si racconta la vicenda di Claudia Draper (Vanessa Gavina), squillo di lusso accusata dell’omicidio di un anziano cliente, della sua ricca famiglia che per evitarle il carcere tenta di farla dichiarare incapace di intendere e volere e dell’avvocato di Claudia, Aaron Levinsky (Nicola Rignanese) che, intuendone l’intelligenza e la lucidità, la appoggerà nella difesa. Un dramma che racchiude temi come la famiglia, la violenza, la libertà e la follia, spettacolo che fa riflettere ma che fa soprattutto comprendere quanto sia importante ascoltare prima di giudicare.



Quale è stato il primo sentimento che ha provato leggendo la storia del personaggio di “Pazza”?

Io avevo visto il film quindi lo conoscevo già, ho provato un grande, incredibile sentimento di rivincita perché “Pazza” è la storia di una rinascita, di una conquista personale, di un riscatto.



Quanto è stato difficile e cosa ha comportato per lei, entrare nella complessa psicologia di Laura Traper?

È stato complicato soprattutto rappresentare un’alienazione, un disturbo, una persona fuori dalle righe quasi borderline, caratteristiche che in fondo convivono nell’animo degli artisti ma difficili da esprimere; ho pensato al “Nido del cuculo”, a Jack Nicolson e ad altri. Con il regista Fabrizio Coniglio abbiamo fatto un lavoro di demolizione dell’ego, svelato il sottile confine tra normale, anormale e irrisolto. Difficile ma nello stesso tempo una grande liberazione.



Un dramma in cui si affronta anche il tema della violenza familiare: il teatro può contribuire a rompere silenzi e omertà a riguardo?

Sì certo, in questo caso il teatro diventa una grande aula dove tutti sono chiamati in causa, il palcoscenico si trasforma in un tribunale e il pubblico può immedesimarsi, scoprire dinamiche, può rispecchiarsi, partecipare. Ogni donna chi più chi meno ha vissuto, senza parlare di violenza vera e propria, un’esperienza di manipolazione o abuso psicologico e quello che vogliamo trasmettere è di non avere paura.



Protagonista maschile di “Pazza” è Nicola Rignanese con cui ha condiviso l’esperienza sul set televisivo de “Il Paradiso delle signore”, come cambiano i rapporti tra colleghi di teatro?



Cambiano perché i tempi teatrali sono diversi da quelli televisivi. In televisione a volte hai appena il tempo di un saluto al volo e subito si comincia, in teatro condividi il viaggio, i pasti, si instaurano amicizie, c’è più tempo per stare insieme; anche sul set si possono però creare momenti di complicità per cui non saprei dare un giudizio umano, in teatro comunque te la godi di più, il teatro è un atto di fede.



Che pensiero o emozione vorrebbe lasciare agli spettatori astigiani?

Vorrei che quando il pubblico uscirà pensasse “che bello spettacolo, non vedo l’ora di tornare” perché andare a teatro è un grande regalo che ci facciamo e dovrebbe diventare naturale come andare a fare shopping o sederci al ristorante.