Sintonizziamoci, il concerto per costruire una comunità musicale ad Asti

Costruire una vera comunità musicale ad Asti. Con questo obiettivo nasce il progetto “Sintonia”, un’iniziativa pensata per favorire l’incontro, la collaborazione e la crescita tra musicisti ed enti del territorio. «L’idea – spiegano gli organizzatori - prende vita da un paradosso diffuso: pur contando su una presenza vivace di scuole di musica, professionisti e locali dedicati ai concerti, la scena astigiana offre ancora poche occasioni di confronto e rete. Spesso chi cerca collaboratori o desidera condividere il proprio percorso artistico si trova costretto a rivolgersi all'esterno. "Sintonia" punta a colmare questo vuoto con eventi e momenti d'incontro sul territorio».

Il progetto prenderà il via ufficialmente domani (venerdì) alle 21 con il concerto inaugurale “Sintonizziamoci”, ospitato negli spazi della Caffetteria Mazzetti, partner del progetto. La serata vedrà sul palco alcuni protagonisti dagli stili musicali differenti: ad esibirsi Stefano Albanese, Jane Plumbini, Jacopo Morra, in arte Pongymore, con il fratello Lorenzo; Ormedeo Fucsia, pseudonimo di Amedeo Fresia, ideatore del progetto.

Musicista e produttore indipendente astigiano con esperienza nell'organizzazione di eventi a Torino, Fresia ha lavorato con cantanti e allieve dello IEM Music Institute di Asti Eleonora Moiso e Sabrina Mugavero.

L'iniziativa è gestita da un gruppo informale di giovani under 30 ed è supportata dall’IEM Music Institute di Asti come ente di appoggio. “Sintonia”, inoltre, è tra i progetti vincitori del bando “Break the Loop”, promosso da Club Silencio e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nato per valorizzare le idee di giovani under 30 nei territori di Asti e Biella per stimolare la partecipazione e l'impegno civico.

Ingresso libero.