Franco Testore presenta il nuovo romanzo “Il grano e la vigna - A la Tùr”

Venerdì 13 novembre, alle 18 alla Biblioteca Astense, Franco Testore presenterà il suo nuovo libro “Il grano e la vigna - A la Tùr" (Araba Fenice 2026), in dialogo con Alessia Conti.



Liberamente tratto da una storia vera, è un romanzo sull'amicizia che supera le distanze sociali, sulla terra che detta le sue leggi e su un luogo in grado di aspettare, molte estati dopo, il ritorno di chi lo ha amato.



Franco Testore ha lavorato per oltre 40 anni in ospedale, principalmente come medico oncologo. Appassionato di musica, dal 2005 ha cominciato a dedicarsi anche alla scrittura, tanto che negli anni ha pubblicato diversi libri: “Zero all’alba”, “Il bacialè”, “Il gigante della bassa”, “Napoleone in bicicletta” e “Come una ruota che gira” (Araba Fenice Editore).

Ingresso libero.