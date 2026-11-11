Al Teatro Alfieri la Festa della musica per celebrare Santa Cecilia

Sono a disposizione le contromarche gratuite per partecipare, giovedì 19 novembre, alle 21 al Teatro Alfieri, alla Festa della musica, evento che vuole celebrare Santa Cecilia, patrona dei musicisti. La serata, che sarà condotta da Chiara Buratti, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti, in collaborazione con l’Orchestra Mandolinistica Paniati, il Coro Polifonico Astense e la Piccola Orchestra Sand Creek.

Il programma musicale della serata prevede l’apertura con l’Orchestra Mandolinistica “P. Paniati”. Nata nel 1924 su iniziativa di un gruppo di appassionati dello strumento a plettro, fin dai suoi esordi si è distinta per l’abilità tecnica e fedeltà interpretativa, aggiudicandosi così diversi primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Il repertorio spazia da quello originale per strumenti a plettro, per il quale hanno scritto i più grandi musicisti di ogni tempo e nazione, da Vivaldi a Mozart, alle trascrizioni da opere, operette, canzoni, danze, arie classiche e colonne sonore.



Tra i direttori che si sono avvicendati alla testa dell’orchestra Alfredo Marello, Alfredo Goria e, più recentemente, Vittorio Fossa e Fabio Poggi.

A seguire la Piccola Orchestra Sand Creek e il Coro Polifonico Astense, in un sodalizio artistico grazie a cui daranno vita ad uno spettacolo in cui proporranno il concept album “La buona novella” di Fabrizio De Andrè in versione integrale.

La Piccola Orchestra Sand Creek nasce dalla volontà di un gruppo di amici che, illuminati dal messaggio musicale di Fabrizio De Andrè e dai valori che ha trasmesso, propone spettacoli musicali che ripercorrono la vita e le esperienze di De André.

Il Coro Polifonico Astense, formatosi nel 1996, è una associazione musicale con sede ad Asti ed è da anni in prima linea sul palcoscenico della vita culturale della città tanto da ricevere nel maggio 2008 dal Comune di Asti l’onorificenza ‘’Ordine di San Secondo’’. Composto da 35 elementi, attualmente è diretto dal Maestro Gianluca Fasano.

“L’iniziativa – commentano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Cultura Paride Candelaresi - vuole ancora una volta dare spazio ad eventi culturali di alto profilo, grazie alla preziosa sinergia tra il Comune di Asti e realtà musicali che rappresentano a tutti gli effetti un patrimonio prezioso del nostro territorio, per una serata di festa aperta a tutti”.

L’ingresso è gratuito previo ritiro delle contromarche presso la biglietteria del Teatro Alfieri, martedì e giovedì dalle 10 alle 17. Info 0141 399057.