“Quanta strada nei miei sandali”, in libreria il canzoniere che raccoglie tutti i versi di Paolo Conte

Un canzoniere poetico che raccoglie per la prima volta tutti i versi di Paolo Conte, il cantautore astigiano apprezzato in tutto il mondo per la sua straordinaria carriera.

E’ uscito in libreria “Quanta strada nei miei sandali. Tutti i versi”. Un'edizione filologicamente corretta, riveduta dallo stesso Maestro, pubblicata dalla casa editrice Il Saggiatore nella collana "La cultura" e promossa dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, dove è stata presentata sabato scorso.



Curato dall'astigiana Manuela Furnari, autrice dei più importanti testi critici sull'opera di Paolo Conte e curatrice della mostra “Paolo Conte. Original” (allestita nei mesi scorsi a Palazzo Mazzetti e, in forma ridotta, all’Istituto italiano di cultura a Parigi), il volume contiene anche i saggi critici dei docenti universitari Marcello Verdenelli e Giulio Ferroni.

«Talvolta, all’interno di una canzone - viene sottolineato nella scheda del libro - c’è un momento in cui le parole si staccano dalla musica e diventano qualcos’altro. È un istante raro, che capita solo nelle opere di certi artisti.



In quelle occasioni, le parole lasciano scaturire dalle loro sillabe un paesaggio definito, un profumo inconfondibile, un colore inequivocabile. Fra i taumaturghi capaci di questo impossibile incantesimo, Paolo Conte ricopre un posto senza eguali».Il libro raccoglie i versi dall’esordio nel 1974 con “Questa sporca vita” fino a “El Greco” del 2021, passando per le immancabili “Azzurro”, “Via con me”, “Sotto le stelle del jazz”.



Di composizione in composizione i versi di Paolo Conte trascinano il lettore in un altrove in bilico tra realismo e teatralità, in cui bastano pochi tratti per trasformare anche la più bizzarra o ordinaria storia in sensualità, eros, fuga, nostalgia e memoria.

Con ironia sottile e con una scrittura che attraversa lingue e registri diversi, prende così corpo sulla pagina una geografia di oggetti e desideri.

«Dalla freschezza di “Un gelato al limon” al dettaglio imprevisto di una giarrettiera rosa intravista sotto la gonna alzata dal vento - viene ancora ricordato - scopriamo mondi abitati da personaggi indimenticabili: mentre cade la pioggia, l’uomo del “Mocambo” ci invita a entrare nel suo locale, il “Diavolo rosso” sfreccia con la sua bicicletta e una “Topolino amaranto” ci ripara dal temporale».

Il libro restituisce così il ritratto di un artista dal talento autentico e conduce lungo la strada che ha plasmato l’immaginario di intere generazioni.



Da ricordare, a questo proposito, che Paolo Conte ha recentemente ricevuto il “Premio Pascoli alla carriera”, volto ad elogiare i suoi testi definendoli «un vero e proprio corpus poetico, espressione di un approccio linguistico e letterario schietto e autentico».

Non solo. A fine mese il cantautore riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall’Università del Piemonte Orientale. La cerimonia si terrà venerdì 27 novembre alle 17 nell’aula magna del Polo universitario scientifico di Alessandria.