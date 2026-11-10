Il premio Davide Lajolo 2026 a Gad Lerner: sabato alla Biblioteca Astense la cerimonia

Sarà il giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner a ricevere il premio Davide Lajolo “Il ramarro” 2026. La cerimonia di consegna è in programma sabato 14 novembre, alle 16, alla Biblioteca Astense, dove verrà assegnato il riconoscimento a una delle voci più note del giornalismo italiano.

La scelta dell'Associazione Davide Lajolo premia la capacità di Lerner di innovare il giornalismo, dalla carta stampata alla televisione, e di anticipare e interpretare la complessità dei processi contemporanei con coraggio e acume critico. Ogni anno il premio viene attribuito a una o più personalità che si sono distinte nei campi della cultura, del giornalismo, dell'arte e della tutela del paesaggio e dell'ambiente, dimostrando un profondo senso civile.

L'edizione 2026 sarà anche l'occasione per ricordare il rapporto tra Davide Lajolo e il giornalismo militante. Negli anni Cinquanta Lajolo fu direttore del quotidiano comunista “l'Unità”, incarico che tornò a ricoprire, in forme diverse, negli anni Settanta alla guida del settimanale “Giorni Vie Nuove”. Un'attività che considerava vicina alla propria sensibilità, perché gli permetteva di entrare in contatto diretto con gli avvenimenti e con le persone nel momento stesso in cui accadevano. Firmandosi ancora con il nome di battaglia partigiano, Ulisse, cercava di costruire un giornale popolare e colto, ispirato alla lezione di Gramsci, capace di mettere in relazione pensiero e azione attraverso il contributo di poeti, scrittori, artisti e registi.

Un approccio che, secondo l'Associazione, trova una corrispondenza nel percorso di Gad Lerner. Nel corso della sua carriera il giornalista ha attraversato alcune delle principali redazioni italiane, da “Lotta Continua” a “La Stampa”, fino alla Rai, collaborando successivamente con “Il Fatto Quotidiano” e diventando oggi editorialista de “Il manifesto”. Nei suoi articoli e nei suoi libri ha affrontato senza reticenze le grandi questioni politiche e sociali del presente.

Nel volume autobiografico “L'infedele”, Lerner ripercorre le proprie radici e le scelte che hanno segnato il suo percorso, dalla ribellione del Sessantotto alle origini ebraiche, fermandosi anche sulle trasformazioni della sinistra italiana e sui rapporti tra politica e poteri economici.

Un tema al centro della sua riflessione oggi è il conflitto tra Israele e Palestina, affrontato anche nel libro “Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente”. Attraverso il confronto tra due visioni differenti, quelle del rabbino Di Segni e dello stesso Lerner, il volume affronta la questione ebraica, il sionismo, le divisioni interne al mondo ebraico e il rapporto con le forze politiche di sinistra e le destre nazionaliste. Lerner rivendica la propria identità di ebreo della diaspora e di intellettuale libero, senza sottrarsi al confronto.

Tra i lavori a cui è particolarmente legato c'è anche “Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana”, realizzato insieme a Laura Gnocchi in collaborazione con l'Anpi nazionale. Il libro raccoglie le testimonianze dei partigiani ancora in vita attraverso oltre quattrocento interviste filmate, dando voce a uomini e donne che, spesso giovanissimi, scelsero di partecipare ai venti mesi della lotta di Liberazione. Un racconto collettivo di episodi drammatici, storie d'amore e vicende familiari, che restituisce la memoria della Resistenza e ribadisce come i valori antifascisti siano un patrimonio da custodire e difendere anche oggi.