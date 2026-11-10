“Sguardi Metafisici”: i volti e le emozioni di Giovanni Lizzini Scansani in mostra alla Caffetteria Mazzetti

Quindici opere tra dipinti e disegni per esplorare i volti umani, le emozioni e le contraddizioni dell'animo. Si intitola “Sguardi Metafisici” la mostra personale di Giovanni Lizzini Scansani, che dal 14 al 28 novembre sarà ospitata negli spazi della Caffetteria Mazzetti, in corso Alfieri 357 ad Asti.

Giovanni Lizzini Scansani "OK!", pastelli a olio su cartoncino rosso.

L'esposizione sarà inaugurata sabato 14 novembre e proporrà un percorso artistico in cui il ritratto diventa uno strumento per andare oltre la somiglianza fisica, indagando l'identità e la dimensione interiore dei soggetti rappresentati. I protagonisti dei quadri sono volti immaginari, enigmatici e intensi, collocati in spazi sospesi, dove le atmosfere della pittura metafisica si incontrano con una ricerca psicologica ed emotiva.

Non si tratta di riprodurre semplicemente la realtà, ma di portare sulla tela stati d'animo, tensioni e conflitti interiori. I volti diventano così specchi delle complessità della vita contemporanea, lasciando a chi osserva la possibilità di riconoscersi nelle espressioni e nelle sensazioni evocate dalle opere, oppure di prendere le distanze da ciò che rappresentano. Il percorso alterna momenti di maggiore intensità ad alcuni passaggi ironici e grotteschi.

Giovanni Lizzini Scansani, "Maschera" pastelli a olio su carta.

A descrivere la cifra stilistica dell'esposizione è il critico d'arte Mimmo Di Marzio, autore del libro “Gli Insospettabili. Da Goethe a David Bowie la pittura come seconda vita” (Giunti Editore), che individua nelle opere il contrasto tra «l'atmosfera rarefatta tipica della pittura metafisica e la vibrante fisicità dell'esecuzione». I ritratti, immersi in spazi geometrici e silenzi senza tempo, diventano secondo il critico, "vere e proprie radiografie dell'anima".

Lizzini Scansani utilizza prevalentemente una tecnica mista, che combina pastelli a olio e grafite, con l'impiego dei colori acrilici in alcuni lavori. In diverse opere rinuncia ai pennelli e lavora direttamente sulla superficie con le dita, stendendo e mescolando i colori; scelta che conferisce ai dipinti una consistenza materica e accentua la componente espressiva dei volti.

L'artista

Milanese, classe 1963, Giovanni Lizzini Scansani vive e lavora tra Milano e Asti. Pittore autodidatta, ha sviluppato la parte più espressiva della propria produzione artistica nel Monferrato, territorio nel quale trascorre ormai gran parte del suo tempo. La sua ricerca risente anche dell'influenza dello zio Giuseppe Lizzini, pittore e designer milanese attivo tra gli anni Sessanta e Novanta, al quale ha voluto rendere omaggio scegliendo di utilizzare il doppio cognome. Una delle opere dello zio sarà inoltre presente in mostra.

Dopo alcune esposizioni private a Milano, Monza, Roma e Aix-en-Provence, l'artista ha scelto Asti come sede del suo debutto espositivo vero e proprio, in una città alla quale si sente legato.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 24, con ingresso libero, alla Caffetteria Mazzetti di corso Alfieri 357. L'inaugurazione è in programma sabato 14 novembre alle 17.30.