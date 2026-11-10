“Gli Arcani Maggiori”, inaugurata la mostra firmata Pinsoglio e Ragusa

Arte
10 Novembre 2026 10:26:53
Il taglio del nastro in occasione della mostra
Si intitola “Gli Arcani Maggiori” la mostra inaugurata domenica nella sede della Società Promotrice delle Belle Arti, in piazza Alfieri 29. Protagonisti il pittore Filippo Pinsoglio e la professoressa Francesca Ragusa, direttrice dell'Utea. Dopo aver esplorato altri temi, dalla Bibbia alla Divina Commedia, Pinsoglio si misura oggi con l'iconografia classica dei Tarocchi «per riscoprirne l'anima autentica e originaria».
Le opere, realizzate con tecnica mista e acrilico su tele di juta arricchite da collage di carte colorate, trasformano ogni figura allegorica in un'esplosione di materia, colore ed energia visiva. Ad affiancare i dipinti le chiavi di lettura a firma di Francesca Ragusa, che accompagnano il visitatore lungo un itinerario simbolico in 22 tappe. «Una guida - spiegano i protagonisti - pensata per stimolare l'ascolto interiore e riscoprire una autonoma chiave di lettura della realtà».
Esposto anche un cofanetto che racchiude le carte dei 22 Arcani Maggiori, interamente illustrate da Pinsoglio, e le bottiglie con etichette a tema realizzate in collaborazione con Cascina Castlèt. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 novembre dalle 15.30 alle 18.30 (oggi solo fino alle 17); sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.
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