“Gli Arcani Maggiori”, inaugurata la mostra firmata Pinsoglio e Ragusa

Si intitola “Gli Arcani Maggiori” la mostra inaugurata domenica nella sede della Società Promotrice delle Belle Arti, in piazza Alfieri 29. Protagonisti il pittore Filippo Pinsoglio e la professoressa Francesca Ragusa, direttrice dell'Utea. Dopo aver esplorato altri temi, dalla Bibbia alla Divina Commedia, Pinsoglio si misura oggi con l'iconografia classica dei Tarocchi «per riscoprirne l'anima autentica e originaria».



Le opere, realizzate con tecnica mista e acrilico su tele di juta arricchite da collage di carte colorate, trasformano ogni figura allegorica in un'esplosione di materia, colore ed energia visiva. Ad affiancare i dipinti le chiavi di lettura a firma di Francesca Ragusa, che accompagnano il visitatore lungo un itinerario simbolico in 22 tappe. «Una guida - spiegano i protagonisti - pensata per stimolare l'ascolto interiore e riscoprire una autonoma chiave di lettura della realtà».



Esposto anche un cofanetto che racchiude le carte dei 22 Arcani Maggiori, interamente illustrate da Pinsoglio, e le bottiglie con etichette a tema realizzate in collaborazione con Cascina Castlèt. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 novembre dalle 15.30 alle 18.30 (oggi solo fino alle 17); sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.