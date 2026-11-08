A Castelnuovo Calcea “La terra dei vigneti”: le opere di Paolo Viola al Museo L’Anima del Vino

Il paesaggio vitivinicolo astigiano con “La terra dei vigneti”, la mostra dell'artista Paolo Viola che sarà visitabile dal 13 novembre al 19 dicembre 2026 al Museo L’Anima del Vino, all'interno del Centro Enoturistico “Il Risveglio del Ceppo” della Cantina Barbera dei Sei Castelli, in regione Opessina 41 a Castelnuovo Calcea.

L'esposizione è parte del programma culturale del Centro, nato per favorire l'incontro tra vino, arte, territorio e diverse forme espressive. Nelle opere di Viola ci sono proprio i vigneti, osservati attraverso i giochi di luce e ombra, le prospettive dei filari e le atmosfere che mutano con il passare delle ore e delle stagioni.

Medico di origini campane, ma residente da molti anni nell'Astigiano, Viola ha sempre coltivato l'arte come vocazione personale. La sua produzione interpreta un paesaggio familiare e profondamente legato alla cultura del vino, trasformandolo in un'esperienza visiva capace di suscitare emozioni e suggestioni.

Sorprendente è la varietà delle tecniche utilizzate, l'artista supera i confini tradizionali della tela, introducendo il legno e altri elementi che conferiscono alle creazioni una particolare tridimensionalità.

Un linguaggio espressivo che dialoga idealmente con le sculture di Ezio Ferraris, artista di Agliano Terme, realizzate utilizzando i tralci di vigne storiche e già stabilmente esposte all'interno del museo. «Un altro prezioso tassello del percorso di integrazione tra vigne, vino, storia, arte e cultura che caratterizza il nostro Centro Enoturistico», sottolineano dalla Cantina Barbera dei Sei Castelli.

L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 13 novembre, dalle 18, in abbinamento ad “Aperivino”, l'appuntamento settimanale dedicato alla degustazione dei vini della Cantina, accompagnati da prodotti tipici del territorio. Un'occasione per unire la scoperta artistica alla convivialità e alla valorizzazione delle produzioni locali. Per partecipare è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0141 957137 oppure il 342 693 0336, anche tramite WhatsApp, o scrivere a puntovendita@barberaseicastelli.it.