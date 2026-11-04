Domenica 22 novembre la cerimonia finale del Premio Asti d’Appello

Riconoscimento
04 Novembre 2026 09:43:30
Stefano Bertone, presidente dell'associazione Premio Asti d'Appello
Si avvicina la cerimonia finale del Premio Asti d'appello, fissata per domenica 22 novembre al Teatro Alfieri.
Parliamo del riconoscimento organizzato dall’omonima associazione, presieduta da Stefano Bertone, e giunto alla 18esima edizione, che ha lo scopo di concedere una seconda chance – una sentenza d’appello, appunto – ai romanzi che abbiano sfiorato l’oro ai maggiori premi letterari nazionali. A giudicare le opere - che quest’anno saranno otto - una doppia giuria - popolare e togata - cui si sommeranno le valutazioni espresse dalla giuria giovane.
Da venerdì scorso i soci possono ritirare alla Biblioteca Astense il biglietto d'invito, valido per due persone, con il quale prenotare i posti a teatro, dove saranno consegnate le contromarche gratuite per l'ingresso. Le prenotazioni riservate ai soci saranno a disposizione alla biglietteria del Teatro Alfieri, da ieri (martedì) al 12 novembre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10 alle 17. A partire dal 17 novembre le prenotazioni dei posti rimasti saranno aperte al pubblico negli stessi giorni e orari.
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