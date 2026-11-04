Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Riconoscimento

Domenica 22 novembre la cerimonia finale del Premio Asti d’Appello

Dal 17 novembre le prenotazioni dei posti rimasti saranno aperte al pubblico

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

04 Novembre 2026 09:43:30

Domenica 22 novembre la cerimonia finale del Premio Asti d’Appello

Stefano Bertone, presidente dell'associazione Premio Asti d'Appello

Si avvicina la cerimonia finale del Premio Asti d'appello, fissata per domenica 22 novembre al Teatro Alfieri.
Parliamo del riconoscimento organizzato dall’omonima associazione, presieduta da Stefano Bertone, e giunto alla 18esima edizione, che ha lo scopo di concedere una seconda chance – una sentenza d’appello, appunto – ai romanzi che abbiano sfiorato l’oro ai maggiori premi letterari nazionali. A giudicare le opere - che quest’anno saranno otto - una doppia giuria - popolare e togata - cui si sommeranno le valutazioni espresse dalla giuria giovane.

Le contromarche gratuite

Da venerdì scorso i soci possono ritirare alla Biblioteca Astense il biglietto d'invito, valido per due persone, con il quale prenotare i posti a teatro, dove saranno consegnate le contromarche gratuite per l'ingresso. Le prenotazioni riservate ai soci saranno a disposizione alla biglietteria del Teatro Alfieri, da ieri (martedì) al 12 novembre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10 alle 17. A partire dal 17 novembre le prenotazioni dei posti rimasti saranno aperte al pubblico negli stessi giorni e orari.

Le votazioni della giuria popolare si terranno domenica 15 novembre dalle 16 alle 17.30 presso la Biblioteca Astense.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133