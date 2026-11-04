Osvaldo Poli: «L’adolescenza è il tempo del padre. Non risparmia ai figli la “ferita” della verità»

«L’adolescenza è il tempo del padre, che non risparmia ai figli la “ferita” della verità, la realtà nella sua imperfezione, magari con un pizzico di ironia che aiuta ad accettarla senza andare in crisi».

Sul palco del Teatro Alfieri lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli ha trattato, tra dinamiche familiari e consigli pratici, vari temi educativi nell’ambito della serata “L’adolescenza non è una malattia”, inserita tra gli “eventi extra” della stagione teatrale.

Di fronte ad un folto pubblico ha spiegato, concedendo anche parentesi ironiche, il modo in cui i genitori possono accompagnare i figli lungo il percorso dell’adolescenza senza rimanere “schiacciati” dalle difficoltà e cominciando a vedere anche i lati positivi di quella che, comunemente, viene considerata un’età difficile.

L'infanzia

«L’infanzia - ha affermato - si svolge sotto la regia della madre, la cui personalità è caratterizzata da sensibilità e intuito, più portata a capire la complessità dell’animo umano e della realtà. L’adolescenza, invece, inizia quando la madre chiede al padre di far ragionare il figlio che non la ascolta più. In effetti il padre è più importante in questa fase. I due hanno codici diversi per entrare in rapporto con i figli: la madre ha un codice ispirato alla protezione dal dolore, il padre non risparmia ai figli il dolore “giusto e necessario”, che interpreta come un incoraggiamento ad affrontare la vita con le sue difficoltà. In altre parole, incoraggia il figlio ad accettare anche la delusione di sé, degli altri e della vita senza rifiutare nulla, aiutandolo così a maturare. L’immaturità, infatti, è l’accettazione della vita solo se piacevole e perfetta».

L'avvio dell'adolescenza

Poli ha poi ricordato quando comincia l’adolescenza anche “lato figli”. «La chiave interpretativa è l’interiorizzazione del valore. L’adolescenza è la molla che porta a cominciare ad agire per convinzione, a trovare motivazioni personali per fare la cosa giusta, da cui nasce la voglia di migliorarsi. Di conseguenza, quando parte, è una liberazione e va sostenuta».

Diverso è il caso in cui l’adolescenza non si avvia. «E’ disdicevole - ha evidenziato - in quanto il figlio sfugge alle prove, scolastiche o sportive. Così facendo resta un po’ indefinito, dato che le prove servono a capire cosa piacere veramente o le caratteristiche della propria intelligenza. Così non ha buoni motivi per conoscersi ed essere contento di sé».

Ovviamente l’adolescenza non procede in modo lineare, perché sono anni in cui si accentuano gli aspetti oppositivi del carattere. A questo proposito lo psicologo ha preso le distanze dal determinismo educativo. «I figli non nascono come un “foglio bianco” che poi i genitori riempiono a loro piacimento. Hanno un software preinstallato che contiene un temperamento (da docile ad oppositivo) e alcuni “virus”, ovvero difetti, a prescindere dalla capacità educativa dei genitori».

L'arte delle domande

Da qui i consigli per farsi ascoltare dai figli soprattutto quando si arriva “al capolinea”, ovvero quando sembra che non ci si riesca più a far obbedire in nessun caso. «I genitori che si trovano in questa situazione devono aggiornare il software educativo. Rimproveri e punizioni non sortiscono più effetto perché correggono il comportamento, non la motivazione. In questi casi, allora, è utile prima di tutto non esasperare i rapporti e poi intervenire con l’arte delle domande, per creare le condizioni che spingano i figli a volersi migliorare».

A disposizione domande estrattive, che aiutano a far emergere il pensiero («Secondo te che carattere ha il personaggio famoso che segui su Instagram?»); di responsabilizzazione («Hai preso 4 di matematica. Come te lo spieghi? Ti interessa recuperare? Sai come fare? Hai bisogno di me?»); di confronto («Non è giusto che mi obblighi a raccogliere sempre i vestiti che lasci a terra. Ma se secondo te ciò che dico è sbagliato, spiegami perché»). Dopodiché non è importante cosa risponde sul momento, ma ciò che pensa e non vuole ammettere».

«In ogni caso - ha concluso - i genitori devono amare la verità più dei figli stessi, perché la verità è il principio attivo di ogni medicina psicologica».