Teatro, danza, canto: torna “Fuori di Quinta & Friends”

Nell’ambito del mese di sensibilizzazione per la fibrosi cistica, domenica 8 novembre, alle 17 al Teatro della Torretta (piazzetta N. S. di Lourdes ad Asti), andrà in scena la nuova edizione dello spettacolo benefico “Fuori di Quinta & Friends".



Organizzato dalla compagnia teatrale astigiana Fuori di Quinta, offrirà una ricca maratona artistica tra teatro, danza, canto, musica e mentalismo. Ad affiancare i Fuori di Quinta sul palco sarà infatti un nutrito cast di ospiti e associazioni: la Compagnia Teatrale Fubinese; la Compagnia Teatrale Ikeatrando; la scuola di fitness e danza Gym Lemon, la scuola di danza Centro Royal Arabesque e i giovani talenti del talent scout Agostino Poggio (Maria Sole Giovine, Tanya Carboneri, Matilde Soldi, Chiara De Lorenzo e Aurora Campostrini).

A conclusione dello spettacolo sarà proposto un aperitivo conviviale offerto dalle aziende locali Torroneria Barbero, Panificio Francone 1896, Viotti e Distillerie Magnoberta.



L’intero ricavato dell’evento (donazione consigliata, 15 euro) e della distribuzione dei ciclamini a cura della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica sarà devoluto direttamente al progetto di ricerca FFC#2026 “1 su 30 e non lo sai" - Fase 5, adottato dalla delegazione di Asti per trovare nuove cure efficaci contro la malattia.



Per informazioni sullo spettacolo e prenotazioni: 351 5777272.