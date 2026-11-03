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Evento benefico

Teatro, danza, canto: torna “Fuori di Quinta & Friends”

Nell’ambito del mese di sensibilizzazione per la fibrosi cistica, lo spettacolo si terrà domenica 8 novembre al Teatro della Torretta

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

03 Novembre 2026 10:12:22

Teatro, danza, canto: torna “Fuori di Quinta & Friends”

Protagonisti e spettatori dell'edizione 2025

Nell’ambito del mese di sensibilizzazione per la fibrosi cistica, domenica 8 novembre, alle 17 al Teatro della Torretta (piazzetta N. S. di Lourdes ad Asti), andrà in scena la nuova edizione dello spettacolo benefico “Fuori di Quinta & Friends".


Organizzato dalla compagnia teatrale astigiana Fuori di Quinta, offrirà una ricca maratona artistica tra teatro, danza, canto, musica e mentalismo. Ad affiancare i Fuori di Quinta sul palco sarà infatti un nutrito cast di ospiti e associazioni: la Compagnia Teatrale Fubinese; la Compagnia Teatrale Ikeatrando; la scuola di fitness e danza Gym Lemon, la scuola di danza Centro Royal Arabesque e i giovani talenti del talent scout Agostino Poggio (Maria Sole Giovine, Tanya Carboneri, Matilde Soldi, Chiara De Lorenzo e Aurora Campostrini).
A conclusione dello spettacolo sarà proposto un aperitivo conviviale offerto dalle aziende locali Torroneria Barbero, Panificio Francone 1896, Viotti e Distillerie Magnoberta.


L’intero ricavato dell’evento (donazione consigliata, 15 euro) e della distribuzione dei ciclamini a cura della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica sarà devoluto direttamente al progetto di ricerca FFC#2026 “1 su 30 e non lo sai" - Fase 5, adottato dalla delegazione di Asti per trovare nuove cure efficaci contro la malattia.

Per informazioni sullo spettacolo e prenotazioni: 351 5777272.

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