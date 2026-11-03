A Paolo Conte il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali

Paolo Conte riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall’Università del Piemonte Orientale. La cerimonia si terrà venerdì 27 novembre alle 17 nell’aula magna del Polo universitario scientifico di Alessandria.

Astigiano classe 1937, avvocato, musicista e pittore, Paolo Conte è tra i cantautori più originali e influenti della musica italiana: affermatosi prima come autore di capolavori senza tempo, ha poi intrapreso a metà degli anni Settanta una straordinaria carriera solista. Ha portato sui palcoscenici di tutto il mondo uno stile inconfondibile, colto e ironico, capace di fondere jazz, swing, suggestioni cinematografiche e arti visive in un dialogo continuo. Nella sua lunga carriera ha calcato i più prestigiosi palcoscenici internazionali, dal Blue Note di New York alla Philharmonie Berlin, dall’Olympia di Parigi al Teatro alla Scala di Milano.

Ha inoltre coltivato per tutta la vita una riservata passione per l’arte visiva, formandosi come pittore e disegnatore dallo stile unico. Dopo aver esposto nel 2000 al Barbican Hall di Londra e in diverse città italiane fino al 2007, nel 2023 Conte è stato invitato ad esporre alla Galleria degli Uffizi di Firenze, mentre l'anno scorso le sue opere sono state protagoniste dell'esposizione "Paolo Conte. Original" a Palazzo Mazzetti ad Asti, successivamente allestita, in formato ridotto, anche all'Istituto italiano di cultura a Parigi.