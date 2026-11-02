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Musica

“Il più grande tributo a Mina”, Michela Borgia canta sul palco dell'Alfieri

Domenica 8 novembre al Teatro Alfieri di Asti il concerto che celebra il repertorio della "Tigre di Cremona"

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

02 Novembre 2026 17:55:25

“Il più grande tributo a Mina”, Michela Borgia canta sul palco dell'Alfieri

Michela Borgia

Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana tornano protagoniste sul palco del Teatro Alfieri di Asti.
Domenica 8 novembre, alle 21, andrà in scena “Il più grande tributo a Mina”, lo spettacolo che vede protagonista la cantante Michela Borgia, interprete dalla straordinaria forza vocale, impegnata in un omaggio alla celebre “Tigre di Cremona”.

Lo spettacolo

Un viaggio musicale attraverso le melodie che hanno attraversato intere generazioni, lasciando un segno indelebile nella cultura e nell'immaginario collettivo. Da “Se telefonando” a “Grande grande grande”, da “E se domani” a “Parole parole”, fino ad “Amor mio”, lo spettacolo celebra il repertorio di un'artista senza tempo. «Al centro della scena - sottolineano gli organizzatori - Michela Borgia restituisce tutta l'intensità, l'eleganza e la potenza interpretativa che caratterizzano l'universo musicale di Mina. Non una semplice imitazione, ma un omaggio capace di valorizzare le grandi composizioni e le emozioni racchiuse in ciascuna canzone, attraverso una personale sensibilità artistica».

Biglietti disponibili sul sito TicketOne.

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