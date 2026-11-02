“Corto circuito”, i contrasti della società secondo Leonardo Manera

Si intitola “Corto circuito” lo spettacolo che vedrà in scena, venerdì 6 novembre alle 21 al Teatro Alfieri, il comico Luciano Manera.

«La vita dell'uomo moderno occidentale - spiegano dalla produzione dello spettacolo - sembra ostaggio di continue spinte contrapposte. Se da un lato si esalta il mangiare sano, dall'altro siamo circondati da gratificante cibo spazzatura che aspetta solo di essere ingurgitato voracemente. Parimenti, si elogia continuamente la filosofia dell'accettazione del proprio corpo, mentre l'intelligenza artificiale crea immagini di influencer dalle curve perfette e sui giornali di gossip si esalta la perfezione delle presentatrici, subito in forma dopo il parto. Non solo. Si producono auto sempre più performanti, ma contemporaneamente si pensa a limiti di velocità sempre più stringenti. Nella vita a due, poi, è più apprezzato chi può mantenere a lungo un rapporto stabile e continuativo, oppure chi può concedersi sempre nuovi partner?

E' la nostra vita, nella quale è difficile prendere una direzione ed è spesso impossibile scegliere tra dimensione etica ed estetica. E', in qualche modo, il caos degli opposti».



Chi è Leonardo Manera

In “Corto circuito", tra monologhi e personaggi contemporanei, Manera prova attraverso la comicità a fare chiarezza, confrontandosi con la voce di un dio laico della modernità che lo induce continuamente in tentazione.Da sottolineare che

Leonardo Manera è uno dei comici più longevi del panorama italiano. Dal 1987 ha tenuto più di tremila spettacoli dal vivo, tra cui cui cinque spettacoli teatrali segnati da una comicità originale. In televisione ha partecipato a tredici edizioni di Zelig e a cinque di Colorado. E' stato inoltre protagonista della sit-com “Belli dentro" su Canale 5, ospite di altre trasmissioni (come il “Maurizio Costanzo Show") e conduttore, insieme al giornalista Alessandro Milan, dei programmi “Platone, la caverna dell'informazione" e “Uno, nessuno, 100Milan".

Lo spettacolo, organizzato da “Primafila”, sarà patrocinato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Asti, cui andrà parte del ricavato.

Biglietti sul portale TicketOne.



