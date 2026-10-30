Beppe Giampà presenta dal vivo il nuovo album "Parole & Dintorni"

La musica incontra la letteratura e si trasforma in racconto.

Domani (sabato), alle 18 nel salone Don Monticone a Calosso, il cantautore astigiano Beppe Giampà presenterà dal vivo il suo nuovo album “Storie & Dintorni”, dando ufficialmente inizio al percorso di concerti dedicati al disco.

L'appuntamento unisce musica d’autore, narrazione e suggestioni letterarie, nel segno di una canzone capace di raccontare storie, evocare immagini e riportare alla luce luoghi ed emozioni.

La scelta del paese di Calosso per avviare la presentazione dell'album dal vivo non è casuale: partire da un paese significa riconoscere il valore dei luoghi, delle comunità e delle storie che li attraversano. Un contesto particolarmente significativo per un progetto musicale che trova proprio nel senso di appartenenza e nella memoria una delle sue principali fonti d’ispirazione.

L’evento, ad ingresso libero, è promosso dalla Pro Loco di Calosso; seguirà aperitivo (info: 391 7252974).

L'album

Il titolo dell’album racchiude una visione della musica come viaggio attraverso territori reali e immaginari, ricordi personali e storie che appartengono alla memoria collettiva.



Il singolo "Il tuo amore"

Con il suo stile cantautorale,. Le canzoni del nuovo lavoro prendono spunto anche da opere e autori della tradizione letteraria italiana, trasformando le pagine dei libri in nuove occasioni di ascolto e riflessione.

Tra i brani dell’album figurano “Le strade della coincidenza”, ispirata all’opera di Domenico Dara “Breve trattato sulle coincidenze”, e “Figlio della Malora”, nata dal confronto con il mondo letterario di Beppe Fenoglio.

A completare il percorso, “Il tuo amore”, il singolo che ha anticipato nei giorni scorsi l’uscita del disco e che racconta, con delicatezza, gli affetti e la semplicità della vita.

Le parole del cantautore

«È un pezzo - commenta Giampà - che parla di me, dei miei genitori, di una strada che avrei potuto intraprendere, come una delle tante alternative che la vita e il destino stesso ci mettono davanti».

Il racconto si sviluppa in un paese di provincia, ma senza riferimenti a un luogo preciso. È un contesto che diventa quasi universale: quello delle piccole comunità, delle storie che iniziano presto, dei sogni, delle scelte e degli anni che passano. Al centro c’è una storia d’amore che nasce giovane e che, crescendo, si confronta con una consapevolezza tanto semplice quanto difficile da accettare: il tempo che non aspetta.

La canzone attraversa così gli anni e le trasformazioni della vita fino a un finale intimo, nel quale i protagonisti rimangono mano nella mano, aspettando quella flebile luce definitiva. Un racconto personale che diventa quindi anche una riflessione più ampia sul tempo, sulle scelte e su ciò che rimane quando tutto il resto cambia.

Anche la copertina de “Il tuo amore” nasce all’interno della dimensione familiare del progetto. L'immagine è infatti rappresentata da un cuore con delle spine, un'opera realizzata da Martina Giampà, figlia del cantautore.

La copertina del singolo "Il tuo amore"

Il cd e la pubblicazione in digitale

L’album “Storie & Dintorni” è disponibile in formato CD da oggi, mentre la pubblicazione sulle piattaforme digitali è prevista agli inizi del 2027. La scelta di partire dal supporto fisico è precisa: dare valore al disco come oggetto e, soprattutto, al lavoro delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. “Storie & Dintorni” è nato in collaborazione con la produzione artistica di Beppe Lombardi ed è stato realizzato presso lo studio “Narrative Armoniche”.



