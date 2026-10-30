In scena a Tigliole lo spettacolo “Soldato mulo va alla guerra”

Andrà in scena stasera, alle 21 nel centro incontri comunale Happy Ruggiero di Tigliole, “Soldato mulo va alla guerra” del Teatro degli Acerbi, nell’ambito della programmazione di eventi dell’Ecomuseo BMA e in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, che cade il 4 novembre.

Ad impreziosire l’appuntamento, organizzato su impulso e con il contributo del Comune di Tigliole, ci sarà un incontro con Nicoletta Fasano, direttrice dell’Istituto per la Storia della Resistenza, con cui verranno approfonditi i temi dello spettacolo. L’Israt, infatti, è una delle fonti, insieme a una ricerca storica sulla famiglia dell’attore e ai testi di Lucio Fabi, da cui Patrizia Camatel ha attinto il testo dello spettacolo (sua anche la regia), che vede sul palco Massimo Barbero e che ad oggi conta oltre settanta repliche in giro per l’Italia.

Le parole del sindaco Basso

«Inseriamo quest’evento all’interno della programmazione per la commemorazione dei Caduti – commenta il sindaco Daniele Basso – e abbiamo fortemente voluto questo spettacolo per dare un ulteriore segnale d’attenzione alla tematica e al momento. Oggi che tristemente la guerra è di nuovo un tema di attualità, è importante che restino vivi l’interesse e la partecipazione, che speriamo così di ampliare».



L'ecomuseo BMA

Uno spettacolo costruito a partire dai ricordi di soldati al fronte, in cui viene sottolineata la profonda fratellanza tra i soldati e gli animali (in particolare i muli) chiamati a condividere la stessa drammatica sorte.

Le attività dell'Ecomuseo BMA sono realizzate con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CrAsti e in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Rete Ecomusei Piemonte ed il Laboratorio Ecomusei.

L’ingresso è ad offerta libera.

Per informazioni: 328 706908.