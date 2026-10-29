Il comico Filippo Caccamo in scena al Teatro Alfieri di Asti con "Fuori di tela"

Chi ha detto che l’arte è una cosa seria?

Il comico Filippo Caccamo torna in scena con “Fuori di tela", uno spettacolo inedito e originale, da lui scritto, diretto e interpretato, che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Spettacolo che farà tappa anche al Teatro Alfieri di Asti, come “evento extra” rispetto alla Stagione teatrale, venerdì 30 ottobre alle 21 (biglietti su TicketOne).

Lo spettacolo

Lo show si configura come una visita guidata a un museo, con il personaggio più amato di Caccamo, La Carla, pronta a guidare gli spettatori come fossero alunni appena scesi dal pullman, attraverso diverse sale tematiche. In ognuna di esse le opere d’arte che hanno fatto storia diventeranno pretesto narrativo per abbracciare argomenti che toccano la vita di ognuno di noi, riletti in chiave comica.

Filippo e La Carla, varcato l’ingresso del museo virtuale, accompagneranno gli spettatori attraverso la sala 3.0 dedicata alla tecnologia, la sala della scuola, quella di scienze, quella per gli incontri con le famiglie e, ad ogni passaggio, collegheranno i capolavori dell’arte mondiale - e i grandi artisti che, rompendo gli schemi, hanno segnato i punti di svolta della storia dell’arte - al vissuto quotidiano del pubblico, dentro e fuori le mura scolastiche, sviluppando questa surreale uscita didattica nel modo più comico e umano possibile.

Le parole di Filippo Caccamo

«"Fuori di Tela" è un mosaico colorato e imprevedibile, in cui ogni tassello (una canzone, una battuta, un ricordo, una risata) – racconta Filippo Caccamo - contribuisce a creare un’esperienza teatrale viva, fuori dagli schemi, come può esserlo solo una visita scolastica a un museo rappresentata su un palcoscenico. È un omaggio alla scuola, all’arte, che da sempre è la mia grande passione, unito al mio invito personale a lasciarsi andare. A ridere, a riconoscersi, a guardare anche i propri difetti come parte di un’opera unica e irripetibile, fatta di contraddizioni, sorprese e meravigliose assurdità».