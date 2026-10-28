Ad Ethica sarà donata l'intera biblioteca del diplomatico Vittorio Dan Segre

Associazione
28 Ottobre 2026 11:13:06
Da sinistra Donatella Gnetti, Manlio Graziano e Carlo Bosticco
Sono stati oltre 350 i partecipanti, cui si sono aggiunte 700 visualizzazioni della diretta su YouTube, al recente convegno internazionale organizzato dall’associazione “Ethica - Forum di riflessione”. Articolato tra Alessandria, Asti e Cisterna, con tre giornate fitte di incontri che hanno visto protagonisti relatori molto autorevoli, era intitolato “L’Europa e la guerra”.
A tracciare un bilancio, ieri (lunedì), gli stessi organizzatori. «I risultati ci sono stati - ha dichiarato Paolo Rampini, socio di Ethica - in quanto, grazie ad autorevoli relatori, sono stati affrontati temi di stretta attualità sotto diversi punti di vista. Interventi da cui si sono potute trarre deduzioni che, seppur probabilistiche, come è la loro natura, aiutano la società, e soprattutto i giovani, a crescere». Rampini ha poi aggiunto che è pronto a proporre anche il prossimo anno, con il fratello Marco, la borsa di studio da mille euro messa a disposizione quest’anno, riservata a studenti autori del miglior saggio breve su uno dei temi del convegno.
Alberto Perduca ha invece parlato della sezione incentrata sul diritto internazionale. «Il convegno - ha affermato - ha affiancato due punti di vista al servizio della realtà: la geopolitica, il cui approccio consiste nel far comprendere la realtà; e il diritto internazionale, che consente di tentare di migliorare la realtà. Un dibattito fecondo, da cui è emerso, tra i vari spunti, che stiamo vivendo il sonno di parte del diritto internazionale».
E mentre il presidente Carlo Bosticco ha ricordato che anche in occasione del convegno sono stati mantenuti i pilastri dell’associazione (visione multidisciplinare e super partes), il direttore scientifico del convegno, Manlio Graziano, ha sottolineato l’importanza dell’evento, auspicando future edizioni. «Ho riunito relatori molto competenti - ha raccontato - per mostrare che la politica può essere capita e studiata, non solo partecipata. Un messaggio che vorrei arrivasse soprattutto ai giovani, dato che in generale si sta registrando la loro disaffezione nei confronti della politica. Parimenti, i ragazzi che stanno scendendo in piazza stanno dando vita a manifestazioni cieche: non sanno cosa vogliono, anche se hanno ragione a manifestare perché consapevoli del fatto che il loro futuro sarà peggiore di quello dei loro genitori. Il concetto è che bisogna essere presenti sapendo esattamente come stanno le cose e cosa si vuole».
Per l’occasione sono state anche presentate due novità che riguardano l’associazione. Innanzitutto il nuovo comitato scientifico, che necessitava di essere rinnovato, considerando che l’associazione è nata nel 1991. I nuovi componenti, cui se ne potrebbero aggiungere altri, sono ad oggi don Luigi Berzano, sacerdote e sociologo astigiano; Maria Giovanna Luini, senologa (per 16 anni assiste medico dell’oncologo Umberto Veronesi) e scrittrice; Sergio Piazzi, diplomatico e funzionario internazionale, attualmente segretario generale dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Iyad Akram Twal, vescovo giordano del Patriarcato latino di Gerusalemme; Gabriele Segre, esperto di relazioni internazionali e direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre, intitolata al nonno (diplomatico, scrittore e giornalista, oltre che una delle anime fondanti di Ethica).
Da qui la seconda novità. «La famiglia - ha annunciato Donatella Gnetti - ha deciso di donare ad Ethica l’intera biblioteca di Vittorio Dan Segre, composta da migliaia di volumi, che sarà collocata e catalogata nella nostra sede. Considerato che una biblioteca riflette gli interessi di chi la possiede, avere a disposizione quella di un personaggio del suo calibro rappresenta un riconoscimento importante e un patrimonio a disposizione di tutti, dato che verrà catalogata sul sistema bibliotecario nazionale».
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