Ad Ethica sarà donata l'intera biblioteca del diplomatico Vittorio Dan Segre

Sono stati oltre 350 i partecipanti, cui si sono aggiunte 700 visualizzazioni della diretta su YouTube, al recente convegno internazionale organizzato dall’associazione “Ethica - Forum di riflessione”. Articolato tra Alessandria, Asti e Cisterna, con tre giornate fitte di incontri che hanno visto protagonisti relatori molto autorevoli, era intitolato “L’Europa e la guerra”.

Il bilancio

A tracciare un bilancio, ieri (lunedì), gli stessi organizzatori. «I risultati ci sono stati - ha dichiarato Paolo Rampini, socio di Ethica - in quanto, grazie ad autorevoli relatori, sono stati affrontati temi di stretta attualità sotto diversi punti di vista. Interventi da cui si sono potute trarre deduzioni che, seppur probabilistiche, come è la loro natura, aiutano la società, e soprattutto i giovani, a crescere». Rampini ha poi aggiunto che è pronto a proporre anche il prossimo anno, con il fratello Marco, la borsa di studio da mille euro messa a disposizione quest’anno, riservata a studenti autori del miglior saggio breve su uno dei temi del convegno.



Alberto Perduca ha invece parlato della sezione incentrata sul diritto internazionale. «Il convegno - ha affermato - ha affiancato due punti di vista al servizio della realtà: la geopolitica, il cui approccio consiste nel far comprendere la realtà; e il diritto internazionale, che consente di tentare di migliorare la realtà. Un dibattito fecondo, da cui è emerso, tra i vari spunti, che stiamo vivendo il sonno di parte del diritto internazionale».



E mentre il presidente Carlo Bosticco ha ricordato che anche in occasione del convegno sono stati mantenuti i pilastri dell’associazione (visione multidisciplinare e super partes), il direttore scientifico del convegno, Manlio Graziano, ha sottolineato l’importanza dell’evento, auspicando future edizioni. «Ho riunito relatori molto competenti - ha raccontato - per mostrare che la politica può essere capita e studiata, non solo partecipata. Un messaggio che vorrei arrivasse soprattutto ai giovani, dato che in generale si sta registrando la loro disaffezione nei confronti della politica. Parimenti, i ragazzi che stanno scendendo in piazza stanno dando vita a manifestazioni cieche: non sanno cosa vogliono, anche se hanno ragione a manifestare perché consapevoli del fatto che il loro futuro sarà peggiore di quello dei loro genitori. Il concetto è che bisogna essere presenti sapendo esattamente come stanno le cose e cosa si vuole».

Il nuovo comitato scientifico

Per l’occasione sono state anche presentate due novità che riguardano l’associazione. Innanzitutto il nuovo comitato scientifico, che necessitava di essere rinnovato, considerando che l’associazione è nata nel 1991. I nuovi componenti, cui se ne potrebbero aggiungere altri, sono ad oggi don Luigi Berzano, sacerdote e sociologo astigiano; Maria Giovanna Luini, senologa (per 16 anni assiste medico dell’oncologo Umberto Veronesi) e scrittrice; Sergio Piazzi, diplomatico e funzionario internazionale, attualmente segretario generale dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Iyad Akram Twal, vescovo giordano del Patriarcato latino di Gerusalemme; Gabriele Segre, esperto di relazioni internazionali e direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre, intitolata al nonno (diplomatico, scrittore e giornalista, oltre che una delle anime fondanti di Ethica).

La biblioteca di Vittorio Dan Segre

Da qui la seconda novità. «La famiglia - ha annunciato Donatella Gnetti - ha deciso di donare ad Ethica l’intera biblioteca di Vittorio Dan Segre, composta da migliaia di volumi, che sarà collocata e catalogata nella nostra sede. Considerato che una biblioteca riflette gli interessi di chi la possiede, avere a disposizione quella di un personaggio del suo calibro rappresenta un riconoscimento importante e un patrimonio a disposizione di tutti, dato che verrà catalogata sul sistema bibliotecario nazionale».