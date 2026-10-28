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Palazzo Alfieri

L’astratto secondo Annibale Carlo Bianchi

Inaugurata alla Fondazione Guglielminetti la mostra dedicata all’artista astigiano - Collage di diversi materiali, opere con tecnica mista e l’omaggio a Pinot Gallizio

Monica Jarre

28 Ottobre 2026 10:52:55

L’astratto secondo Annibale Carlo Bianchi

Un pubblico numeroso ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Annibale C. Bianchi (1920-2013). I Maestri della sperimentazione”, una selezione di dipinti astratto-informali delle Collezioni storiche della Fondazione Eugenio Guglielminetti.
Tra gli intervenuti, il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Cultura Paride Candelaresi e l’ex assessore alla Cultura, Gianfranco Imerito: «Io sono un grande appassionato di arte e con Annibale Bianchi – ha commentato Imerito – avevo un rapporto diretto visto che era anche mio paziente».

Le opere esposte

La mostra è divisa in due sezioni, la prima denominata “Linea e segno”, comprende quindici opere create con tecniche miste e collage che l’artista eseguì tra il 1956 e il 1968: dalla suggestione cubista di “Rue Blomet”, olio su tavola del 1956 che Bianchi fece durante il suo primo soggiorno parigino, all’astrazione geometrica “Geometrico” del 1961 o a “Composizione n. 34” del 1962. Nella seconda sezione “Materia e colore”, Annibale Bianchi, attivo ad Asti nello studio dell’Antica Certosa di Valmanera e nell’attico di piazza Medici, ricerca nuove soluzioni nella materia cromatica e nella tecnica del collage, creando polimaterici con l’assemblaggio di frammenti cartacei e tessili su supporti casuali: dai polimaterici “3/63” e “Chan”; nel 1964 realizza “Pinot” il dipinto con veline macerate, dedicato “al suo conterraneo Pinot Gallizio che aveva attraversato come una meteora l’informale internazionale”. Del 1967 è invece “Collage”, originale interpretazione di forme piatte e vortici futuristi, annuncia le grafie concettuali di “Amargura” e “Lulù” del 1968, strutture materiche immaginarie per la comunicazione estetica e virtuale contemporanea.

A corredare l’esposizione di dipinti, è possibile visionare cataloghi e testimonianze d’Archivio selezionati dal fondo “Annibale C. Bianchi” di cui ricorre il decennale della Donazione da parte degli eredi Bianchi Malandrone.

Orari

La mostra, curata da Marida Faussone, sarà visitabile alla Fondazione Eugenio Guglielminetti a Palazzo Alfieri, in corso Vittorio Alfieri 375, fino al 7 febbraio 2027, tutti i giorni con il seguente orario: 10 – 19 (ultimo ingresso alle 18).

La mostra è promossa da Fondazione Guglielminetti in collaborazione con Fondazione Asti Musei, Comune di Asti, Provincia di Asti, Regione Piemonte e con il sostegno di Fondazione CRA, Reale Mutua Assicurazioni Ag. Asti e Banca Reale.

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