L’astratto secondo Annibale Carlo Bianchi

Un pubblico numeroso ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Annibale C. Bianchi (1920-2013). I Maestri della sperimentazione”, una selezione di dipinti astratto-informali delle Collezioni storiche della Fondazione Eugenio Guglielminetti.

Tra gli intervenuti, il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Cultura Paride Candelaresi e l’ex assessore alla Cultura, Gianfranco Imerito: «Io sono un grande appassionato di arte e con Annibale Bianchi – ha commentato Imerito – avevo un rapporto diretto visto che era anche mio paziente».

Le opere esposte

La mostra è divisa in due sezioni, la prima denominata “Linea e segno”, comprende quindici opere create con tecniche miste e collage che l’artista eseguì tra il 1956 e il 1968: dalla suggestione cubista di “Rue Blomet”, olio su tavola del 1956 che Bianchi fece durante il suo primo soggiorno parigino, all’astrazione geometrica “Geometrico” del 1961 o a “Composizione n. 34” del 1962. Nella seconda sezione “Materia e colore”, Annibale Bianchi, attivo ad Asti nello studio dell’Antica Certosa di Valmanera e nell’attico di piazza Medici, ricerca nuove soluzioni nella materia cromatica e nella tecnica del collage, creando polimaterici con l’assemblaggio di frammenti cartacei e tessili su supporti casuali: dai polimaterici “3/63” e “Chan”; nel 1964 realizza “Pinot” il dipinto con veline macerate, dedicato “al suo conterraneo Pinot Gallizio che aveva attraversato come una meteora l’informale internazionale”. Del 1967 è invece “Collage”, originale interpretazione di forme piatte e vortici futuristi, annuncia le grafie concettuali di “Amargura” e “Lulù” del 1968, strutture materiche immaginarie per la comunicazione estetica e virtuale contemporanea.



Orari

La mostra, curata da Marida Faussone, sarà visitabile alla Fondazione Eugenio Guglielminetti a Palazzo Alfieri, in corso Vittorio Alfieri 375, fino al 7 febbraio 2027, tutti i giorni con il seguente orario: 10 – 19 (ultimo ingresso alle 18).

La mostra è promossa da Fondazione Guglielminetti in collaborazione con Fondazione Asti Musei, Comune di Asti, Provincia di Asti, Regione Piemonte e con il sostegno di Fondazione CRA, Reale Mutua Assicurazioni Ag. Asti e Banca Reale.