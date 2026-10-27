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Musica

Esse&IlPresidente verso Area Sanremo con Icy Entertainment, arriva la conferma

Il duo seguito dalla casa discografica astigiana ha superato la prima selezione e si prepara al prossimo appuntamento: il 12 novembre l'audizione a Sanremo

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

27 Ottobre 2026 16:56:00

Esse&IlPresidente verso Area Sanremo con Icy Entertainment, arriva la conferma

Credit photo: Anthony Stelladoro

Il percorso di Esse&IlPresidente verso Area Sanremo è ufficialmente iniziato. Dopo le voci delle scorse settimane, arriva la conferma dal duo, che il prossimo 12 novembre sarà al Palafiori di Sanremo per affrontare la prima audizione. I due artisti hanno infatti superato una selezione che ha coinvolto numerosi candidati e ora avranno l'occasione di esibirsi davanti alla commissione, mostrando tutto il proprio talento.

Il duo è seguito ad una realtà musicale nata ad Asti, la Icy Entertainment S.R.L.S, fondata da Alessio Miglietta e Daniel Giuca, impegnati nella produzione, nella scrittura e nella distribuzione musicale.

A raccontare le emozioni e l’energia con cui si stanno preparando all'appuntamento sono gli stessi artisti, Simone Aquara e Stefano Biglia, in arte Esse&IlPresidente: «Con determinazione e forza ce la faremo. Daremo tutto noi stessi per conquistare il nostro obiettivo e prenderci ciò che sentiamo di meritare. Siamo pronti a dimostrare quanto valiamo».

Dopo la conferma, il conto alla rovescia è cominciato: il prossimo passo sarà sul palco del Palafiori a Sanremo, dove a parlare sarà la loro musica, in un inedito d’amore.

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