Palazzo Mazzetti, alla scoperta dell'Art Nouveau con Alphonse Mucha

Sarà l'Art Nouveau la protagonista della grande mostra che animerà le sale di Palazzo Mazzetti ad Asti dall'11 novembre al 2 maggio. A svelarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, la società Arthemisia, che da anni collabora con la Fondazione Asti Musei per organizzare importanti esposizioni.

Al centro del percorso espositivo, nello specifico, l'universo unico, glamour e sognante di Alphonse Mucha (1860 - 1939), pittore, scultore e pubblicitario ceco considerato uno dei più influenti artisti dell'Art Nouveau. Saranno esposte oltre 110 opere originali: dai manifesti pubblicitari diventati iconici alle illustrazioni, fino a disegni e scatti fotografici d'epoca. Si potranno ammirare anche le iconiche "Donne di Mucha": muse, attrici leggendarie, come Sarah Bernhardt, e figure eteree trasformate in simboli di grazia, forza ed eleganza senza tempo.

"Nel salone d'onore del palazzo, poi - scrivono - l'ospite d'onore: si potrà ammirare da vicino un monumentale bozzetto di tre metri d’altezza per l'Epopea Slava".

Le opere di Mucha saranno inoltre poste in dialogo con capolavori dal Seicento al Novecento, consentendo anche un "viaggio" alla scoperta del fascino del Liberty astigiano nei sotterranei del museo.