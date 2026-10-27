«Vedo genitori molto incerti su ciò che possono chiedere ai figli»

«L’adolescenza è un passaggio desiderabile, anche per i genitori».

E’ il principale messaggio che intende lasciare agli spettatori il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che stasera (martedì) salirà alle 21 sul palco del Teatro Alfieri per la serata dal titolo “L’adolescenza non è una malattia” (biglietti disponibili su TicketOne). Impegnato prevalentemente nella consulenza ai genitori per sostenere le relazioni educative con i figli, e alle coppie per la gestione delle difficoltà relazionali, è autore di numerosi saggi di successo e molto presente sul web, oltre che a teatro.



Dottor Poli, il titolo della serata è “L’adolescenza non è una malattia”. Qual è il suo messaggio?

Il messaggio è che l’adolescenza non si definisce attraverso il disagio. È l’età in cui un ragazzo comincia a trovare dentro di sé le ragioni per fare ciò che è giusto. Non studia soltanto perché altrimenti i genitori si arrabbiano, non aiuta soltanto perché glielo chiedono: comincia a riconoscere lui il valore di ciò che fa. È come se si aprisse una sorgente sua, da cui nasce la voglia di impegnarsi e di diventare una persona migliore.



Vista così, l’adolescenza è un passaggio desiderabile, anche per i genitori. Non devono più essere sempre loro a metterci tutta la motivazione, a ricordare, a spingere. Il figlio comincia ad avere delle ragioni proprie per fare la sua parte. Naturalmente non succede tutto in una volta e senza contraddizioni, ma è questa la direzione della crescita. Capirlo ci permette di accompagnarla con più fiducia, senza vivere questa età soltanto nell’attesa che qualcosa vada storto.



Lei spesso ricorda che esiste una linea rossa che separa la responsabilità dei genitori da quella dei figli. Ritiene che le mamme e i papà siano mossi da eccessivi sensi di colpa nei confronti dei ragazzi?

Sì, molti si sentono responsabili anche di ciò che non dipende da loro. Quando un figlio sbaglia, si chiedono subito: «Dove abbiamo sbagliato noi?». È una domanda legittima, purché non contenga già la risposta.

I figli hanno un carattere, pregi e difetti. Non sono fogli bianchi su cui scriviamo con la penna delle nostre capacità educative. Possiamo fare molto, ma anche loro devono metterci qualcosa. Se un ragazzo ha capito che dovrebbe impegnarsi e non ha voglia di farlo, non è detto che serva un’altra nostra spiegazione.

Naturalmente commettiamo degli errori e dobbiamo riconoscerli. Ma persino quando un figlio ha ragione di lamentarsi di noi, rimane responsabile di come reagisce. Possiamo essere dispiaciuti e preoccupati senza sentirci genitori falliti. I figli possono diventare persone in gamba un po’ grazie a noi e un po’ nonostante noi.



Qual è l’errore più comune che i genitori commettono con i figli oggigiorno?

Direi quello di continuare a convincerli di cose che hanno già capito. Quanto sia importante studiare, essere sinceri, dare una mano in casa: spesso lo sanno benissimo. Non hanno ancora deciso di farlo, che è diverso.

Noi invece insistiamo con le spiegazioni, i richiami, i controlli, finché ci ritroviamo a far funzionare le cose al loro posto. Se ci fermiamo noi, si fermano anche loro.

A volte sarebbe più utile chiedere: «Hai capito ma non hai voglia, oppure non hai ancora deciso?». E ascoltare la risposta, anche quando non è quella che vorremmo. Questo non significa lasciar loro fare qualsiasi cosa: il genitore prenderà le decisioni che ritiene giuste. Ma almeno smettiamo di discutere come se fosse sempre un problema di comprensione. Il dialogo serve anche ad aiutarlo a riconoscere quello che sta scegliendo.



Perché si è diffusa l’opinione comune che gli adolescenti oggi siano più difficilmente gestibili dei ragazzini delle generazioni precedenti?

Non so se siano più difficili in assoluto. Vedo però genitori molto più incerti su ciò che possono chiedere. Temono che correggere significhi giudicare, che chiedere una fatica sia pretendere troppo, che un figlio scontento sia necessariamente un figlio non compreso.

Ci preoccupiamo molto che si senta capito, meno che impari a capire gli altri. Ma in famiglia ci sono anche la stanchezza della mamma, le preoccupazioni del papà, le esigenze di un fratello. Anche lui deve tenerne conto. È da qui che nasce il discorso sui doveri: che i genitori ne abbiano è scontato, ma stare bene insieme richiede un impegno anche da parte dei figli.

Non possono desiderare una famiglia serena e lasciare agli altri tutta la fatica di renderla tale. Secondo la loro età, devono contribuire anche loro al piacere di vivere insieme. Ci si può voler bene e rendersi la vita molto difficile: l’affetto da solo non basta.



Si sta diffondendo la preoccupazione di genitori ed educatori sulla dipendenza di bambini e ragazzi dai social network. Cosa ci può dire a questo proposito?

La preoccupazione è comprensibile, ma non metterei sul conto del telefonino tutto ciò che non funziona. Il bisogno di essere ammirati, il confronto con gli altri, la paura di essere esclusi esistevano già. I social possono amplificarli e tenerli continuamente accesi. Per qualcuno «Come appaio?» finisce per diventare molto più importante di «Che persona sto diventando?».

Per questo, oltre al tempo che un ragazzo passa sul telefono, mi interessa capire che cosa ci cerca e a che cosa rinuncia per starci dentro. Cerca gli amici? Cerca continuamente conferme? Lo usa per rimandare una fatica che non vuole affrontare?

La vita è meno accomodante di uno schermo. Le persone non si possono sostituire appena ci deludono e non tutto ciò che vale ci dà una soddisfazione immediata. Bisogna imparare anche ad aspettare, a impegnarsi in qualcosa che all’inizio costa fatica.

Servono regole adeguate all’età, certamente. Ma il lavoro educativo non può esaurirsi nel controllo del telefono. Riguarda il carattere e la capacità di giudizio di chi lo tiene in mano. Anche chiedere «Che cosa ammiri in quella persona? Ti piacerebbe davvero diventare come lei?» può essere più utile dell’ennesima discussione sul tempo passato a guardarla.