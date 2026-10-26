L'antologia sul Monferrato di Neos Edizioni e la borsa di studio agli studenti in memoria di Franco Francescato

L’attenzione ai giovani e al territorio, grazie alla casa editrice Neos di Torino e al concorso in memoria di Franco Francescato. Ieri pomeriggio, domenica, negli spazi dell'attivissima biblioteca “Monticone” di Canelli, si è svolta la seconda parte della premiazione della borsa di studio “Short&Surprise - Franco Francescato", rivolta agli studenti delle classi terze delle scuole superiori dell'Astigiano e Alessandrino, con la consegna dell'attestato e del premio di 300 euro ad Alessia Lidestri della 3a E dell'Istituto Pellati di Nizza Monferrato, autrice del racconto vincitore, ambientato a Canelli, “Dispari”.

La prima parte della premiazione era avvenuta un mese fa a Casale Monferrato in concomitanza con l'assegnazione del Premio di Narrativa "Parole in collina" di Neos edizioni, giunto alla quarta edizione, con protagonista il territorio del Monferrato e che che ha dato vita all’antologia “Monferrato. Dove la fede si fa paesaggio”. I tre racconti finalisti di "Short&Surprise" hanno ricevuto un buono acquisto-libri di 30 euro per Greta Bono della classe 3a E dell'Istituto Pellati di Nizza Monferrato con il racconto 3° classificato ambientato a Casale "La chiesetta degli angeli"; di 40 euro il 2° classificato scritto da Diego Galante della 3a L dell'Istituto Artom di Canelli che ha ambientato il suo racconto a Nizza dal titolo "L'ultima manutenzione"; di 50 euro per il racconto vincitore "Dispari" scritto da Alessia Lidestri.

Ieri a Canelli sono stai letti gli incipit dei tre racconti finalisti ed è avvenuta la consegna del premio di 300 euro all'autrice del racconto risultato il più votato dalla giuria composta da Nucci Ferrari Francescato, presidente e finanziatrice della Borsa di Studio, Silvia Maria Ramasso editore di Neos, Domenico Ioppolo CEO di Campus-Salone dello Studente e Tiziana Canzi direttore della Comunicazione di RossoEvolution.

In omaggio al ricordo di Franco Francescato, "scrittore contadino", come egli stessi amava definirsi, sono stati letti due dei suoi 500 racconti ultra-brevi, tutti di due pagine, tutti con finale a sorpresa o inaspettato, scritti tra il 2011 e il 2020 e pubblicati da Neos in 5 diverse centurie.

«La borsa di studio a lui intitolata "sfida" gli studenti a scrivere un racconto breve con finale a sorpresa, come i suoi, rispettando in più un tema preciso, quello fissato dal Premio di narrativa per adulti "Parole in Collina". Una triplice sfida quindi che comporta come premio per il vincitore anche la pubblicazione del suo racconto nell'antologia che raccoglie i finalisti del premio per adulti e la pubblicazione sul sito di Campus-Salone dello Studente», sottolinea Nucci Ferrari Francescato, che nel pomeriggio canellese ha voluto ancora una ringraziare i dirigente scolastici e i docenti che hanno accolto e diffuso l'iniziativa fra gli studenti. Hanno partecipato alla borsa di studio con i loro racconti studenti dell'Istituto Alfieri di Asti, Apro scuola di formazione di Canelli, Istituto Artom di Asti e di Canelli, Istituto Pellati di Nizza Monferrato. Il bando della terza edizione della borsa di studio "Short&Surprise" sarà inviato alle scuole dell'Astigiano e dell'Alessandrino a fine gennaio.

Franco Francescato

Franco Francescato, scomparso due anni fa, dopo aver lavorato 40 anni nel mondo della pubblicità e della comunicazione e dopo aver gestito un importante ente fieristico milanese, nel 2000 si era trasferito da Milano a Moasca dove ha impiantato un vigneto, un frutteto e un noccioleto; ha imparato anche a fare un'ottima Barbera d'Asti e ha aperto nel 2011 la sua casa all'ospitalità turistica, dove la moglie Nucci Ferrari ora continua tutte le sue attività. E ha sempre raccontato che proprio il cambio di vita gli ha stimolato la produzione di quelle 500 storie tutte attualissime, tutte ambientate a Milano, che il grande copy writer Pasquale Barbella ha definito così nella prefazione della seconda centuria: " .... L'umanità è la più grande antologia letteraria del modo. Così grande che le vicende che state per leggere, sebbene formalmente inventate, potrebbero essere vere. Certo, sono più brevi e sintetiche di come si presentato nella vita reale. Così brevi da cogliervi di sorpresa, una volta giunti alla fine di ciascuna. E per cento volte non saprete se piangere o ridere. Secondo me, è meglio ridere'.