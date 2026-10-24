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"L'adolescenza non è una malattia": Osvaldo Poli ad Asti martedì 27 ottobre

Il noto psicologo e psicoterapeuta salirà sul palco del Teatro Alfieri nell'ambito degli "eventi extra" della stagione teatrale

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

24 Ottobre 2026 12:02:00

"L'adolescenza non è una malattia": Osvaldo Poli ad Asti martedì 27 ottobre

Lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli

«L’adolescenza è un passaggio desiderabile, anche per i genitori».
E’ il principale messaggio che intende lasciare agli spettatori il noto psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che martedì 27 ottobre salirà alle 21 sul palco del Teatro Alfieri di Asti per la serata dal titolo “L’adolescenza non è una malattia” (biglietti disponibili su TicketOne).

Impegnato prevalentemente nella consulenza ai genitori per sostenere le relazioni educative con i figli, e alle coppie per la gestione delle difficoltà relazionali, è autore di numerose saggi di successo e molto presente sul web, oltre che a teatro. Il suo obiettivo è aiutare genitori e coppie a ritrovare equilibrio e autorevolezza nei legami familiari, promuovendo un’educazione fondata su fermezza, empatia e valorizzazione del ruolo paterno.

«Il messaggio principale della serata - anticipa - è che l’adolescenza non si definisce attraverso il disagio. È l’età in cui un ragazzo comincia a trovare dentro di sé le ragioni per fare ciò che è giusto. Non studia soltanto perché altrimenti i genitori si arrabbiano, non aiuta soltanto perché glielo chiedono: comincia a riconoscere lui il valore di ciò che fa. È come se si aprisse una sorgente sua, da cui nasce la voglia di impegnarsi e di diventare una persona migliore».

«Vista così - continua - l’adolescenza è un passaggio desiderabile, anche per i genitori. Non devono più essere sempre loro a metterci tutta la motivazione, a ricordare, a spingere. Il figlio comincia ad avere delle ragioni proprie per fare la sua parte. Naturalmente non succede tutto in una volta e senza contraddizioni, ma è questa la direzione della crescita. Capirlo ci permette di accompagnarla con più fiducia, senza vivere questa età soltanto nell’attesa che qualcosa vada storto».

 





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