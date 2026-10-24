Si parla delle elezioni di metà mandato negli Usa con Di Virgilio

Diavolo Rosso
24 Ottobre 2026 11:38:08
Serena Emanuel e Jospeh Di Virgilio
Domani (domenica), alle 18 al Diavolo Rosso di piazza San Martino ad Asti, si terrà un incontro dedicato alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in programma il 3 novembre.
Serena Emanuel (in arte Serena in Monferrato), storyteller del territorio, intervisterà Joseph Di Virgilio. L’obiettivo è fare chiarezza sulle possibili conseguenze del voto americano per il mondo, l’Occidente e l’Italia, attraverso l’esperienza di Di Virgilio, che ha lavorato per 27 anni a New York come hedge fund manager di Wall Street e, in passato, con le amministrazioni di Barack Obama e George W. Bush. Da alcuni mesi, infatti, Di Virgilio ha scelto di vivere ad Asti con la famiglia. Qui coltiva anche la passione per la musica: al Diavolo Rosso è già conosciuto alla consolle come Dj Neo.
L’ingresso è gratuito con offerta libera. Per riservare un posto a sedere scrivere a: diavolorosso.staff@gmail.com oppure su WhatsApp al 333 169 3926.
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