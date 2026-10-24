Annibale Carlo Bianchi, l’avventura astratta degli anni ‘50 e ‘60

Oggi (sabato), alle 17 nella sede della Fondazione Eugenio Guglielminetti (corso Alfieri 375), sarà inaugurata la mostra “Annibale C. Bianchi (1920-2013). I Maestri della sperimentazione”, selezione di dipinti astratto-informali dalle Collezioni storiche della Fondazione Guglielminetti.

Il ritratto di Annibale Bianchi

Artista riservato, Annibale Carlo Bianchi soggiornò in Europa e negli Stati Uniti per approfondire le avanguardie storiche. Predilesse la tecnica polimaterica e il collage, collezionando frammenti cartacei e tessili, composti in assemblaggio su supporti casuali. Negli anni Sessanta fu attivo nello studio dell’Antica Certosa di Valmanera, sede dell’Arazzeria diretta da Corrado Cagli e in seguito da Ugo Scassa, accanto all’atelier di Valerio Miroglio. Espose al Premio nazionale “Vittorio Alfieri” nel 1959 e alle rassegne del “Gruppo Tangenze” ad Asti e a Casale Monferrato nel 1962. Intrecciò amicizia ed esperienze materiche con Pinot Gallizio, frequentando l’ambiente culturale torinese. Negli anni Settanta - Ottanta soggiornò in Francia, attratto dalle tendenze visive contemporanee. In maturità, si dedicò a creazioni di “mail art”, partecipando a rassegne internazionali.

La mostra

La mostra, nello specifico, rimanda agli anni Cinquanta e Sessanta, quando le ricerche su linea, segno e materia attraevano gli artisti sperimentatori nell’approfondimento delle avanguardie storiche internazionali. Tra le esperienze, particolarmente significativo è appunto il complesso linguaggio di Bianchi.

Nelle sale della Fondazione Eugenio Guglielminetti sono esposte quindici tecniche miste e collage create da Bianchi tra il 1956 ed il 1968.

Nell’ambito delle ricerche coeve, dalla Collezione storica della Fondazione Eugenio Guglielminetti sono anche state selezionate le opere di Mattia Moreni, Sandro Cherchi, Sergio Saroni, Giacomo Soffiantino, Valerio Miroglio, Ezio Gribaudo e Lucio Bulgarelli. Cataloghi e testimonianze sono a corredo dei dipinti esposti, selezionati dal “Fondo A.C. Bianchi” di cui ricorre il decennale della donazione da parte dagli eredi Bianchi Malandrone.

Concludono l’allestimento le opere materiche di Giovanni Viarengo, Giorgio Griffa, Eugenio Guglielminetti, Gianni Dova, Adriano Tuninetto, Mario Bionda e Gigi Quaglia.

Ingressi

La mostra, a cura di Marida Faussone, è promossa dalla Fondazione Guglielminetti in collaborazione con Fondazione Asti Musei, Comune e Provincia di Asti, Regione Piemonte e con il sostegno di Fondazione CrAsti, Reale Mutua Assicurazioni e Banca Reale. Sarà visitabile fino al 7 febbraio tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).