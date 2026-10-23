Fondazione CR Asti riceve circa 200 visitatori per “è cultura!”, un successo per la visita teatralizzata dedicata ai Caccia

Circa 200 visitatori hanno partecipato sabato 17 ottobre alla giornata di apertura straordinaria della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, organizzata per “è cultura!”, il Festival diffuso promosso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), in programma dal 16 al 24 ottobre in tutta Italia.

Un risultato che conferma l’interesse del pubblico per le iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Protagonista della giornata è stata “Ritratto d’artista con angelo”, una visita teatralizzata che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di due importanti protagonisti della pittura piemontese: Guglielmo Caccia, conosciuto come il Moncalvo, e sua figlia Orsola Maddalena Caccia.

La giornata si è articolata in tre appuntamenti: una visita mattutina riservata alle autorità e due rappresentazioni pomeridiane, alle 15.30 e alle 17.30, aperte al pubblico su prenotazione.

Alle visite programmate hanno preso parte circa 140 persone. A queste si sono aggiunti altri 60 visitatori, che tra una rappresentazione e l’altra hanno avuto l’opportunità di accedere alla sede e ammirare le opere conservate dalla Fondazione, portando il totale delle presenze a circa 200.

L’iniziativa è stata curata dalla Società cooperativa – impresa sociale Casa degli Alfieri, in collaborazione con l’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano. Attraverso una formula che unisce recitazione e divulgazione culturale, il pubblico è stato accompagnato in un viaggio nel tempo, ambientato nel 1619, tra le vicende personali e artistiche dei due pittori.

Il percorso teatralizzato ha preso spunto dalle opere della collezione della Fondazione CR Asti, tra cui La Vergine col Bambino e San Giorgio di Guglielmo Caccia e Le Sibille di Orsola Maddalena Caccia.

I dipinti sono diventati il punto di partenza per un racconto capace di avvicinare i visitatori agli artisti, al loro tempo e alla loro produzione.

La prima adesione a “è cultura!” della Fondazione risale al 2006, quando l’iniziativa promossa dall’ABI si chiamava ancora “Palazzi Aperti”. Negli anni successivi l’ente ha partecipato a circa dieci edizioni, proseguendo il percorso fino al 2019.

Dal 2023 la manifestazione si è "rinnovata", assumendo la forma del Festival “è cultura!”, organizzato da ABIServizi con la collaborazione di FEduF.